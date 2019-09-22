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Avrupa Hareketlilik Haftası

1 saat önce

Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

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Edirne'de Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında "Beraber Yürüyelim" etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürü Selim Ak, Şükrüpaşa Atletizm Sahası'nda düzenlenen yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması, çevre alternatiflerinin geliştirilmesi, temiz ve sağlıklı bir çevre için yerel yönetimlerin kalıcı tedbirler almasını teşvik etmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.

Bu yıl "Beraber yürüyelim" temasıyla dünya genelinde birçok şehirde yürüme ve bisiklete binme etkinlikleri düzenlendiğini anlatan Ak, "Yürüyüş, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Spor için, sağlık için, kaliteli bir yaşam için haydi hep beraber yürüyelim" dedi.

Konuşmanın ardından düzenlenen yürüyüş etkinliğine, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Atletizm, Edirne, Avrupa, Selim, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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