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"Avrupa Hareketlilik Haftası"

55 dakika önce

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan "Dünya Otomobilsizlik Günü"nde Beykoz sahil yolu araç trafiğine kapatıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan "Dünya Otomobilsizlik Günü"nde Beykoz sahil yolu araç trafiğine kapatıldı.

Beykoz Belediyesi'nden yapılan açıklamada, otomobil kullanımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak için Beykoz Belediyesi'nin Paşabahçe eski Şişecam Fabrikası Işıklar mevkisi ve Yalıköy arasındaki güzergahı toplu ulaşım hariç trafiğe kapattığı belirtildi.

Bisikletseverlerin boşalan yola çıkarak farklı bir pazar geçirme şansı bulabildikleri ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bisikletini alan 7'den 70'e Beykozlu vatandaş boş trafikte hem bisiklet kullandı hem de bisiklet akrobasi ustalarını ve kaykay şovlarını doyasıya takip ederek otomobilsiz 'Farklı Pazar' geçirmenin mutluluğunu doyasıya yaşadı. Beykoz Belediyesi Avrupa Hareketlilik haftası münasebetiyle bir hafta boyunca bisikleti özendirmek adına bisiklet taksi, bisiklet tamir istasyonları ve bisiklet kargo taşımacılığı gibi hizmetleri de vatandaşa ücretsiz olarak sunuyor. Beykoz Belediyesi tarafından yapılan farkındalık etkinliklerinde önce yürüyüş startı ardından da bisikletli vatandaşların toplu olarak startı verildi. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki eylem çağrısı "Güvenli yürüme ve bisiklete binme", sloganı ise "Birlikte Yürüyelim" olarak belirlendi."

Açıklamada, organizasyona bisikleti ile katılan Belediye Başkanı Murat Aydın'ın, "Sağlıklı yaşam kolay ulaşım sloganı ile yola çıktık. Önce Beykoz sonra İstanbul daha sonra ise Türkiye'de bisiklet devrimini gerçekleştirmek istiyoruz. Eğer bunu başarırsak sağlıkta yılda 50 milyarlık bir tasarruf elde edilecek." ifadelerine yer verildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası

Beykoz, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 04:20 Kaynak: AA
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