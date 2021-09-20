Avrupa Hareketlilik Haftası Arabasız Gün Etkinliği

Avrupa Hareketlilik Haftası Arabasız Gün Etkinliği

Diğer

20. 09. 2021 - 22. 09. 2021

Kükürtlü Caddesi

Her yıl bir tema ekseninde kutlanmakta olan Avrupa Hareketlilik Haftasının 2021 yılı teması "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenmiştir. 22 Eylül 2021 tarihinde Arabasız gün etkinliği kapsamında Kükürtlü Caddesi trafiğe kapatılarak etkinlikler düzenlenecektir.