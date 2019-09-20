Avrupa Hareketlilik Haftası Başladı

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın her yerinde kutlanan bir Avrupa Komisyonu kampanya.

Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından 2002 yılından itibaren yürütülen, Avrupa'da halk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, hareketlilik ve kentsel yaşam alanını etkilemeye ve geliştirmeyi amaçlayan bir program. Kampanya dâhilinde belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlara ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlıyor.

2019 yılında 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyada 48 ülkede 2.216 noktada çeşitli aktiviteler yapılarak kutlanacak. 2019 yılında "Birlikte Yürüyelim" temasıyla kutlanacak etkinliğin amacı insanları ekonomik, sağlıklı ve sürdürülebilir ulaşım modları olan toplu taşımaya ve bisikletli ulaşıma teşvik etmek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü olarak haftanın temasına uygun olarak hazırlanan aktivitelerin yanı sıra 22 Eylül Pazar günü Bahçelievler 7. Cadde (Aşkaabat Caddesi) ve Tunalı Hilmi Caddesi araç trafiğine kapatılarak "Arabasız Kent Günü" kutlanacaktır. Etkinliklere Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destek veriyor.

Bu yılkı etkinlikler 16 Eylül 2019 Günü başlayacak olup tüm hafta boyunca etkinlikler devam edecek. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son günü olan 22 Eylül Pazar günü ise Tunalı Hilmi Caddesi ve Aşkaabat Caddesi (Bahçeli 7. Cadde) otomobil trafiğine kapatılarak sadece yayaların ve bisikletli vatandaşların kullanımına sunulacak. Bunun yanında caddelerde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

BÜYÜK ANKARA TURU

22 Eylül 2019 Pazar Günü saat 18:00 'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur YAVAŞ, Avrupa Birliği Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sayın Christian BERGER ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilerinin de katılacağı "Büyük Ankara Turu" yapılacak.

Kortej Tunalı Hilmi Caddesi'nden hareket edecek, Kennedy Caddesi, Atatürk Bulvarı, GMK Bulvarı, Dogöl Caddesi, Mareşal Fevzi ÇAKMAK Caddesi, Akdeniz Caddesi, Kazakistan Caddesi ve 54. Cadde üzerinden Aşkaabat Caddesine geçilecek ve Anıtpark'ta son bulacak.

HALUK LEVENT KONSERİ

Aşkaabat Caddesi (Bahçeli 7. Cad.) gelen kortej burada Sanatçı Haluk LEVENT ile birlikteAşkaabat Caddesi'ni ve 69. Sokağı yürüyerek geçtikten sonra Anıtpark'ta konser alanına girecekler.Etkinlik günü boyunca ve konser sırasında çekilen fotoğraflar değerlendirme sürecine tabi tutularak en güzel üç fotoğraf sahibine sahnede bisiklet hediye edilecek.