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Avrupa Hareketlilik Haftası başladı - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası başladı

17.09.2021 10:41
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İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok kentle aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında birçok kentle aynı zamanda Avrupa Hareketlilik Haftasını kutluyor. Teması "Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olan hafta boyunca, yürümeyi ve bisiklete binmeyi teşvik eden etkinlikler düzenlenecek. 22 Eylül'de ise bisiklet kiralama sistemi BİSİM bünyesindeki bisikletler ücretsiz kullanılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasındaki "Hareketlilik Haftası" ve 22 Eylül'deki "Otomobilsiz Kent Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik düzenleyecek. "Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftasında, 22 Eylül Çarşamba günü BİSİM bisiklet paylaşım sisteminden ücretsiz yararlanılabilecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi bu sene 30 ilçede toplam 7 bin 522 metrelik yolu yaya ve bisikletlilerin kullanımına bırakacak. Daha çevreci ve doğa dostu bir İzmir oluşturmak için yürüyüş ve bisiklet turları düzenlenecek.

22 Eylül'deki "Otomobilsiz Kent Günü" ve Avrupa'da aynı gün kutlanan "Açık Sokaklar Günü" kapsamında ise araçlardan kaynaklanan karbondioksit emisyonlarını azaltmak, kentlilerin toplu ulaşım olanaklarından faydalanmasını teşvik edecek önlemleri almak, daha sağlıklı ve doğa dostu bir İzmir oluşturmak için bir dizi etkinlik planlandı. Türkiye'deki bir kentte 22 Eylül'de ilk defa tüm ilçelerdeki bazı sokak ve caddeler eş zamanlı olarak trafiğe kapatılacak. 12.15'de Lozan Meydanı'ndan engelli bireylerin de katılımıyla Gazi Osmanpaşa Caddesi'ne kadar yürünecek.

Kelime oyunu, Bedük konseri, bisiklet turları

Büyükşehir Belediyesi, 17 Eylül'de Torbalı'da "Okula Pedalla" etkinliği düzenleyecek. 18 Eylül cumartesi günü Konak ile İnciraltı arasında Eşpedal ile bisiklet turunun ardından Engelsiz Film etkinliğinde "Küçük Prens" filminin betimlemeli versiyonunun gösterimi yapılacak. 19 Eylül'de Selçuk, Efes ve Pamucak'ta bisiklet turu ile saat 16.00'da Karşıyaka'dan kalkacak İzdeniz gemisiyle 'Süslü Kadınlar' Pasaport İskele'ye gelecek Fuar Kültürpark'ta bisiklet turu düzenleyecek.

Büyükşehir, 22 Eylül'de başka etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Gazi Osmanpaşa Caddesi'nde saat 14.00'te 'Otomobilsiz ve İnsan için Kentler' söyleşisi düzenlenecek. Saat 14.45 ile 15.45 saatleri arasında Ali İhsan Varol ile "Kelime Oyunu", 21.00'de ise "Bedük" konseri olacak. - İZMİR

Avrupa Hareketlilik Haftası başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, İzmir, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Hareketlilik Haftası başladı - Son Dakika


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