Son Dakika Haberleri: "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

14 dakika önce

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında oluşturulan 3 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

Kırklareli'nde "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği kapsamında oluşturulan 3 kilometrelik parkurda pedal çevrildi.

Kırklareli Belediyesince gerçekleştirilen etkinlikte, bisikletli gruplar Cumhuriyet Meydanı'ndaki Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplandı.

Start düdüğünün çalınmasıyla aralarında çocukların da bulunduğu yaklaşık 150 bisikletli pedala basarak 3 kilometrelik parkurda bisiklet sürdü.

İstasyon Mahallesi Festival Alanı'nda sona eren etkinlikte, bando takımı gösteri yaptı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ada Kolcular, burada yaptığı konuşmada, sporun insan sağlığı açısından son derece önemli olduğunu söyledi.

7'den 70'e herkesin her fırsatta spor yapması gerektiğini ifade eden Kolcular, en büyük spor branşlarından birinin de bisiklet sürmek olduğunu belirtti.

Kentte insanları araç yerine bisiklet sürmeye teşvik etmek istediklerini aktaran Kolcular, "En kısa süre tüm kentimizde bisiklet yolları yapacağız. Bu sayede hem vatandaşları bisiklet sürmeye teşvik edecek, hem de bisikletlilerin trafikte güvenli bir şekilde bisiklet sürmelerine imkan sağlayacağız. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor herkes için önemlidir ve spor bir sağlıktır. Bisiklet sürmek de en büyük spor branşlarından biridir. Günlük yaşamımızın her alanında sağlık için spor yapmalıyız. Ayrıca Avrupa Hareketlilik Haftası'nın da kutlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Özel, Türkiye Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilcisi Metin Erman da katıldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Kırklareli, Avrupa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 03:12 Kaynak: AA
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