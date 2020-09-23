"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Etkinlik kapsamında Erzurum , Elazığ , Van , Bingöl , Erzincan , Malatya ve Muş 'tan kentte gelen yaklaşık 100 rafting sporcusu, Munzur Çayı'ndaki 5 kilometrelik mesafede kıyasıya mücadele etti.

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