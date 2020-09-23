"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

Sporcuların hazırlıklarını yapması
Sporcuların botları suya indirmesi
Vali Mehmet Ali Özkan'ın konuşması
Rafting yarışması - Tunceli
Tunceli'de de Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Munzur Çayı'nda rafting yarışması düzenlendi.
Mameki Parkı'nda gerçekleşen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlik kapsamında Erzurum, Elazığ, Van, Bingöl, Erzincan, Malatya ve Muş'tan kentte gelen yaklaşık 100 rafting sporcusu, Munzur Çayı'ndaki 5 kilometrelik mesafede kıyasıya mücadele etti.
Dereceye giren sporculara çeşitli ödüller verildi.
Etkinliğe Vali Mehmet Ali Özkan, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay, Yılmaz Ustaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Adli Yargı Adalet Komisyon Başkanı Reha Asan, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, AK Parti İl Başkanı Fatih Tek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nazif Yıldırım, Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve vali yardımcıları katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 14:50 - Kaynak: AA
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