Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri devam ediyor - Son Dakika

Avrupa ve dünya genelinde 2002 yılından bu yana kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ile farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

Avrupa ve dünya genelinde çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine farkındalık oluşturulması amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'na bu yıl 51 ülkeden 2883 şehir katılıyor. Etkinlik haftası boyunca, şehir merkezlerinde motorlu taşıt trafiğinin kısıtlanması, toplu ulaşım ve sürdürülebilir hareket alternatiflerinin teşviki ile farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Bu kapsamda çevreci ve sürdürülebilir ulaşım çözümleri konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde hayata geçirilen yüzde 100 elektrikli çevreci otobüslerin yolları boyandı. Ulaşım Daire Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmayı Büyükşehir Belediyesi AB ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Özlem Karaca da takip etti.

Sağlıklı bir kent için toplu taşıma ve çevreci ulaşım araçlarını kullanma çağrısında bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan, hafta boyunca sürecek etkinlikler noktasında da bilgiler aktardı. 22 Eylül'e kadar sürecek olan etkinlikler çerçevesinde Atatürk Kent Park'ta spor etkinliklerinin gerçekleştirileceğini söyleyen Özcan, Avrupa Hareketlilik Haftası'nın son gününde Hükümet Caddesi'nin trafiğe kapatılacağını ve kitap okuma ve resim sergisi yapılacağını ifade etti. - MANİSA