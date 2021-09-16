Avrupa Hareketlilik Haftası Etkinlikleri Manisa'da başladı - Son Dakika

Çalışmayı, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan da takip etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri kapsamında birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak. 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" olarak belirlenen tema doğrultusunda ilk olarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kampüsü güzergahındaki bisiklet yolunda boyama çalışmaları gerçekleştirildi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmaları Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan da takip etti. Bunun yanı sıra etkinliğin ilk gününde Atatürk Kent Parkı içerisinde spor aktiviteleri de düzenlendi. 2002 yılında ilk kez kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın; 2021 yılında "Sürdürülebilir Ulaşım: Sağlıklı ve Güvenli Hareketlilik" temasıyla düzenlendiğini belirten Özcan, "Hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşların ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Biz de bu kapsamda şehrimizde gerçekleştirilen ilk etkinliğe katıldık. Bunun yanı sıra Atatürk Kent Parkı içerisinde sportif faaliyetler de gerçekleştiriliyor. Hafta boyunca birçok etkinlik düzenleyeceğiz" diye konuştu.