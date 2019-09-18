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Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdiler

54 dakika önce

İnegöl Belediyesi'nin Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında düzenlediği bisikletle şehir turu, Salı akşamı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası için pedal çevirdiler, System.String[]

İnegöl Belediyesi, bu yıl Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine katılım için Türkiye'deki 50 belediye ile birlikte akreditasyonlarını tamamlamıştı. Pazartesi günü sabah sporuyla başlayan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri, Salı günü bisiklet turuyla devam etti.

"Cesaretini Pedalına Göster" sloganıyla düzenlenen bisikletle şehir turuna vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Belediye Başkanı Alper Taban da Başkan Yardımcılarıyla birlikte bisikletlerine binip tura katıldılar. Bisiklet turu öncesi açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün belediye binamız önünden başlayarak güzel bir hareketlilik haftası etkinliği gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz gibi 16-22 Eylül arası Avrupa Hareketlilik Haftası olarak kutlanıyor. Biz de Cesaretini Pedalına Göster sloganıyla bir etkinlik düzenledik. Hafta boyunca devam edecek etkinliklerimiz var. Hareket etmemiz lazım. Sağlık açısından olsun, şehir yaşamında araç kullanımını azaltarak harekete geçtiğimizde şehir trafiğine de katkımız olacak. Bisikletin insan hayatındaki önemini uzun uzun anlatmaya gerek yok. Şehrimiz de bisiklet kullanımına çok uygun bir alanda. Bu şehirde 1940 yılında bisiklet ehliyeti verilmiş. O tarihte dahi bisiklet kullanımı yaygınmış. Bizler de İnegöl Belediyesi olarak hafta etkinlikleri, kalıcı çözümler ve arabasız gün olarak 3 ayrı kategoride etkinlikler düzenledik. Bugün de arkadaşlarımızla oluşturulan güzergahta bisiklet turumuz olacak. Bizlere destek veren tüm bisiklet severlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açıklama sonrası onlarca bisiklet tutkunuyla İnegöl Belediyesi önünden başlayan bisiklet turu, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinden Alanyurt yoluna, oradan da yağlı tohumlar kavşağından Kozluca yolu ve aynı güzergahtan yeniden İnegöl Belediyesine kadar devam etti. Yaklaşık 1 saat süren turda, her yaştan vatandaş bisikletiyle hareketli bir yaşam için pedal çevirdi. Tur sonunda İnegöl Belediyesi önünde yeşil çay ve yeşil elma ikramları yapıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 01:34 Kaynak: Bültenler
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