"Avrupa Hareketlilik Haftası" İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı - Son Dakika

"Avrupa Hareketlilik Haftası" İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğinde, kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Her yıl 16-22 Eylül arasında dünya çapında kutlanan ve bu yılki teması "Herkes için sıfır emisyonlu hareketlilik" olarak belirlenen Avrupa Hareketlilik Haftası nedeniyle Sarıyer'deki Fuat Paşa Yalısı'nda program gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan TBB Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağlıklı kentleri, ülkeyi, dünyayı hep birlikte inşa etmek için AB Türkiye Delegasyonu ve TBB'nin güzel bir ortaklığı olduğunu ifade etti.

Şahin, geçen yılki etkinliklere 64 belediyenin katıldığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Büyük bir övünçle söylüyorum, hep Avusturya ve Hollanda birinci oluyordu. Bugün Türkiye birinci. 520 belediye başkanımız, 'Biz kentlerimizi harekete geçireceğiz' dedi ve kampanyaya dahil oldu. Bu partiler üstü bir mesele. Yaşam şekliniz, partiniz, düşünceniz ne olursa olsun. Güç birliği yapmamız gerekiyor. Ortaklıklarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Torunlarımız için çocuklarımızın geleceği için bu meselelerde çok güçlü koordinasyon yapmamız gerekiyor. 520 belediyemiz 'Ben bisiklet yolu yapacağım, bisikleti teşvik edeceğim, kentimi harekete geçireceğim' dedi."

"İstanbul değişimin, dönüşümün öncüsü"

Ekosistemi bozacak her şeye karşı koordinasyonu sağlayıp güçlü bir duruş gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin, TBB olarak bu konuda artık yeni bir vizyonla yola çıktıklarını, burada liderliğin, belediye başkanlarının öncülüğünün, halkı yanına almanın, zihinsel dönüşümün, yaşam şeklini değiştirmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Fatma Şahin, pandemiyle birlikte bisiklet kullanımının zorunlu hale geldiğini belirterek, bunun için özellikle yeşil ulaşımın altının iyi bir şekilde doldurulması gerektiğini kaydetti.

2014'te Belediye Başkanı olduklarında ulaşım, imar ve iklim master planı yaptıklarına değinen Şahin, özellikle iklim master planı kapsamında şehirdeki çalışmalarından ve bisiklet kullanımını teşvik etmek için hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Kampanyalarla bisiklet yollarını nasıl tamamlayacaklarını teşvik edeceklerini anlatan Şahin, şöyle devam etti:

"Belediyeler Birliği olarak fikir projesi açtık. Kim daha iyi fikir getirecek? Onlara mali destek veriyoruz. Daha da önemlisi 1 yıl sonra bu fikrini eyleme dönüştüren, hayata geçiren herkese daha da büyük destek vereceğiz. Artık TBB'nin dünyadaki değişimi ve gelişimi göz önüne alarak, bütün bu rakamların, kavramların içini doldurması lazım. İstanbul ana şehir. Değişimin, dönüşümün öncüsü. Bu konuda bütün Anadolu'ya örnek olması gerekiyor. O yüzden İstanbul'dayız."

AB Ulaştırma ve Hareketlilikten Sorumlu Komisyoner Adina Valean AB Ulaştırma ve Hareketlilik Genel Müdür Yardımcısı Matthew Baldwin ve AB Delegasyonu Maslahatgüzarı Eleftheria Pertzinidou'nun video mesaj gönderdiği programda, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve TBB Genel Sekreteri Birol Ekici de konuşma gerçekleştirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da çevrim içi platform üzerinden etkinliğe katılarak günün önemine dair düşüncelerini aktardı.

Konuşmaların ardından Şahin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında kentin farklı noktalarından pedal çevirerek Fuat Paşa Yalısı'na ulaşan 23 bisikletçiye teşekkür belgesi takdim etti.

Etkinlikte, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gouvin, İsveç İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, Hollanda İstanbul Başkonsolosu Bart Van Bolhuis, AB Ekonomik ve Sosyal Bölüm Başkanı Müsteşar Angel Guterrez Hidalgo, AB Delegasyonu Türkiye Sektör Temsilcisi Göktuğ Kara, Beyoğlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan ve TBB Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm de yer aldı.

Avrupa Hareketlilik Haftası İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı

Avrupa Birliği, İstanbul, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 13:35 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Avrupa Hareketlilik Haftası' İstanbul'da düzenlenen etkinlikle kutlandı - Son Dakika


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