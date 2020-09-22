Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Karapınar'da bisiklete binildi - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Konya'nın Karapınar ilçesinde bisiklete binildi.

Cumhuriyet İlkokulu önünde başlayan etkinlik Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Burada konuşan Belediye Başkanı Mehmet Yaka, "Bu etkinlik tüm dünyada eş zamanlı yapılmaktadır. 2002 yılından itibaren yürütülen, Avrupa'da halk sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirmenin yanı sıra, hareketliliği ve kentsel yaşam alanını etkilemeyi, geliştirmeyi amaçlayan bir programdır. Bu etkinlikle alternatif ulaşım araçlarına dikkat çekilmektedir. Bizler de bu hafta ekinlikler kapsamında çeşitli yarışmalar ve bisiklet turu düzenledik." dedi.

Programa, Yaka'nın yanı sıra Kaymakam Oğuz Cem Murat, STK başkanları ve Belediye Meclisi üyeleri de katıldı.