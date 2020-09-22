Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vali ve başkan pedal çevirdi - Son Dakika

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vali ve başkan pedal çevirdi

Elazığ'da Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gönüllülerden oluşan ekiple bisikletle 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında şehir turu attı.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vali ve başkan pedal çevirdi, System.String[]

Elazığ'da Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, gönüllülerden oluşan ekiple bisikletle 'Avrupa Hareketlilik Haftası' kapsamında şehir turu attı.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın bir çok noktasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Elazığ Belediyesi tarafından 'Herkes İçin Sıfır Emisyonlu Hareketlilik' teması ile bisiklet turu etkinliği düzenlendi. Öğretmen evinin önünde başlayan bisiklet sürme etkinliği kentin farklı noktalarından geçilerek Kültür Park'ta sona erdi. Etkinliğe katılanlarla birlikte Vali Erkaya Yırık ve Belediye Başkanı Şerifoğulları'da bisiklet sürdü. Ayrıca, farkındalık haftası ile ilgili düzenlenen resim yarışmasının sonucunda dereceye giren öğrencilere bisiklet hediye edildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında belediye başkanı ve bisiklet gönüllüleri ile birlikte pedal çevirdiklerini belirten Vali Erkaya Yırık, "Aktivite her zaman insan vücuduna faydalı olan bir çalışmadır. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Dolayısıyla günlük mesai çalışması içerisinde hareketsiz kalan vücudun bisiklet başta olmak üzere bir spor aktivitesi ile harekete geçmesi lazım. Bunların içerisinde bütün yaşlar için uygun olan spor dalı, bisiklet sporudur. Bunu şehir içinde gayet güvenli bir şekilde gerçekleştirdik. Bisiklet başta olmak üzere insanlarımızın bu farkındalığı oluşturmak adına tüm sporları düzenli bir şekilde her hafta belirli saatlerde gerçekleştirmesini arzu ediyoruz. Bugün yaptığımız çalışmanın özü de buydu. Şehir içi yaptığımız turla birlikte 10 ve 15'li yaşlarımıza geri döndük, bir nostalji oldu. Şehir içerisinde vatandaşlarımız da yapmış olduğu sevgi gösterileri ile birlikte yapılan işin ne kadar anlamlı olduğunu güzel olduğunu da bize de teyit etmiş oldular" dedi.

Keyifli bir bisiklet yolculuğu yaptıklarını aktaran Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise "Amacımız farkındalık oluşturmak. Maalesef yoğun araç trafiğinden dolayı hava kirliliği hem dünyamızı hem çevremizi hem de geleceğimizi ciddi manada etkilemektedir. Biz de bu anlamda attığımız her adıma dikkat ederek hem sağlığımızı hem de çevremizi düşünmek zorundayız. bu farkındalığı oluşturmak, daha fazla adım atmak ve sağlığımızı daha fazla düşünme adına bugün bir farkındalık da oluşturma adına Valimiz ve gençlerimizle birlikte güzel bir bisiklet yolculuğu yaptık. Bu sadece bu hafta ile kısıtlı kalmamalı hepimiz sağlığımızı ve çevremizi düşünerek daha fazla adım atmalıyız, bisikletle seyahat yapmalıyız" diye konuştu. - ELAZIĞ

Edibe Şahin, Bisiklet, Elazığ, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 13:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vali ve başkan pedal çevirdi - Son Dakika

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