Avrupa Hareketlilik Haftası, Konya'da dolu dolu geçti

Avrupa'nın 2 bin şehriyle birlikte Konya'da da kutlanan ve binlerce kişinin katıldığı Avrupa Hareketlilik Haftası, "Arabasız Gün Etkinliği" ile tamamlandı.



Avrupa'nın 2 bini aşkın şehriyle birlikte Konya'da da kutlanan Avrupa Hareketlik Haftası, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu yanında gerçekleştirilen "Arabasız Gün Etkinliği" ile sona erdi. ehteran konseriyle başlayan etkinlikler sabah sporları eğitimiyle devam ederken, Medeniyet Okulu Tiyatro ve Meddah gösterisinin ardından akrobasi, paten ve bisiklet parkur gösterileri gerçekleştirildi. Hareketsiz yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla Vali Yardımcısı Fazlı Akgün ve Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş'ın katılımı ile "Beraber Yürüyelim" temalı yürüyüş etkinliğinin de yapıldığı programların sonunda çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca; doğayı korumak, gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre bırakmak ve hareketsiz yaşama farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen organizasyonlara katılan herkese teşekkür etti.



Birçok etkinlik düzenlendi



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında bir hafta boyunca; Hava Kalitesi Eğitici Eğitimi, ilkokul öğrencilerine yönelik güvenli yürüyüş ve bisiklet kullanımı etkinliği, Ahilik Haftası kapsamında yürüyüş, temiz hava kalitesini destekleyici elektrikli ve doğal gazlı otobüs sergisi, öğrencilere yönelik "Temiz Hava Merkezi" gezisi, sosyal medya etkinliği, Sille'de uçurtma etkinliği, piknik organizasyonu, Bisikletinle Gel sinema etkinliği ve Arabasız Gün Etkinliği yapıldı. Etkinliklerin 4. günü gerçekleşen; Ankara'dan Konya'ya bisikletlerle gelen grubun karşılanması ve Temiz Hava İçin Renkli Eller Etkinliği'ne Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mehrali Ecer, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Karabacak ile çok sayıda davetli katıldı.



Yoğun ilgi gören etkinliklere katılan Konyalılar, hareket etmeye, sağlıklı yaşama ve çevreyi korumaya dair düzenlenen programlar için teşekkür etti. - KONYA