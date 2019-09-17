Avrupa Hareketlilik Haftası'na Beykoz da katılıyor

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu himayelerinde Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu iş birliği, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda otomobil kullanımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen 16-22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerine Beykoz da katılıyor.



TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı ve Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile TBB hizmet binasında geçen hafta ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Başkan Şahin, toplantıda tüm belediyeleri Avrupa Hareket Haftası'na katılmaya davet etti. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı, 2018 yılında 51 katılımcı ülkenin 2 bin 519 farklı şehrinde etkinler düzenlendiğini, 2019 yılında ise 589 şehrin AB Hareketlilik Haftası'na kaydolduğunu ifade etti. Ülkemizden Ankara, İzmir, Rize, Bartın ve Amasra'nın çeşitli etkinliklerle bu süreçte yer aldığını aktaran Kaymakcı, belediyelerin Hareketlilik Haftası'na gösterdikleri ilgiden memnun olduklarını kaydetti. "Düzenli olarak bisiklete binen bir kişi binmeyen kişiye göre 2 yıl daha uzun yaşıyor. Günde 25 dakika yürüyen bir kişi ise yürümeyen bir kişiye göre 7 yıl daha fazla yaşıyor" sözleriyle sportif faaliyetlerin önemine dikkat çeken Kaymakcı, düzenlenen bu tür etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçladıklarını söyledi. Haftanın bitiminde oluşturulacak jüriyle bu haftayı en iyi geçiren ülkenin seçilerek ödüllendirileceği, aynı zamanda ülke kalkınmasına katkı için fon da alabileceği belirtildi.



Beykoz'da bisiklet taksi dönemi



Dünya çapında küresel bir faaliyet olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda Beykoz'da da çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Hafta içinde Paşabahçe ve Yalıköy arasında bisiklet taksi hizmet verecek ve dileyen vatandaşları ücretsiz olarak taşıyacak. İstanbul'un her yerinden bisikletlilerin hafta sonları yoğun tercih ettiği sahil yolunda mini bisiklet bakım istasyonu kurulacak. Ayrıca Cuma gününden Pazar'a kadar belediye meydanında herkese açık paten/kaykay pisti kurulacak.



22 Eylül Pazar Dünya Otomobilsizlik Günü'nde ise Paşabahçe ve Yalıköy arası Beykoz Emniyet Müdürlüğü iş birliği ile birkaç saatliğine otomobil trafiğine kapatılacak. Belirlenen saatler arasında bu güzergahta sadece toplu ulaşım araçları saatte en fazla 30 km/s hızla seyredebilecek.



Bu Yılın Sloganı 'Birlikte yürüyelim!'



Günümüzde dünya çapında kutlanmaya başlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nda şehirlerde motorize trafiğin kısıtlanması ve çevreci alternatiflerin geliştirilmesi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki eylem çağrısı "Güvenli yürüme ve bisiklete binme", sloganı ise "Birlikte yürüyelim" olarak belirlendi. Türkiye'de 2018 yılında 26 şehir etkinliğe dahil olurken, 2019 yılında yaklaşık 40 şehrin Avrupa Hareketlilik Haftası'na katılması hedefleniyor. Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiler Beykoz Belediyesinin resmi sosyal medya sayfalarında ve etkinliğe özel oluşturulan https://twitter.com/BYuruyelim2019 sayfasında yer alıyor. - İSTANBUL