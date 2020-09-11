Hareketlilik Haftası Aydos'ta kutlanacak - Son Dakika

Hareketlilik Haftası Aydos'ta kutlanacak

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arası dünyanın birçok yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Sultanbeyli'de yine etkinliklerle düzenlenecek.

Hareketlilik Haftası Aydos'ta kutlanacak, System.String[]

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arası dünyanın birçok yerinde kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası Sultanbeyli'de yine etkinliklerle düzenlenecek. Hafta kapsamında ilçede bisiklet yarışı, kır koşusu ve doğa yürüyüşü gibi programlar gerçekleştirilecek.

Dünyanın dört bir yanında 16-22 Eylül tarihleri arası Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Artan nüfus ve sanayileşmenin getirisi olarak insanın doğaya müdahalesi neticesinde ortaya çıkan iklim değişikliği; çevre dostu uygulama ve projelerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadı. Bu kapsamda Avrupa Hareketlilik Haftası ile karbon salınımının gitgide arttığı kentler ve belediyeler sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik ediliyor. Hafta kapsamında dünyadaki katılımcı birçok belediye hareketlilik yönetimi, erişilebilirlik ve yeni veya iyileştirilmiş bisiklet altyapısı tesislerine odaklanan projeler gerçekleştiriyor; Arabasız Gün (Car-Free Day) etkinliği yapılıyor.

2002 yılından beri her yıl belli bir temayla kutlanan hareketlilik haftasının bu yılki teması "Herkes için Sıfır Emisyonlu Hareketlilik" olarak belirlendi. Geçen yıl aktif katılımıyla ödül alan belediyeler arasına giren Sultanbeyli Belediyesi, bu yıl da Avrupa Birliği Komisyonu, Türkiye Belediyeler Birliği, İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Spor Müdürlüğü ile ortaklaşa düzenlediği etkinliklerle aktifliğini elden bırakmayacak. Hafta kapsamında Aydos Bisiklet Yarışı 19 Eylül Cumartesi saat 16.00'da, Aydos Kır Koşusu etkinliği 19 Eylül Cumartesi saat 10.30'da, Aydos Doğa Yürüyüşü etkinliği ise 20 Eylül Pazar günü saat 08.00'de gerçekleştirilecek. Bisiklet yarışı ve kır koşusu etkinliklerinde 1, 2 ve 3. olan katılımcılara ödül verilecek. Etkinlikler pandemi tedbirleri çerçevesinde kontenjanlarla sınırlandırıldı. Katılmak isteyenler başvuruları www.sultanbeyli.istanbul web adresi üzerinden yapabilecek. Başvuru için son tarih ise 17 Eylül Perşembe günü olarak belirlendi.

Etkinlikle ilgili bilgiler veren Belediye Başkanı Hüseyin Keskin maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak güzel bir çalışmaya imza atacaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen bisiklet turuyla ödül aldıklarını kaydeden Başkan Keskin, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ilçe sakinlerimizle hareketli bir gün geçirmeyi ümit ediyoruz. Bu vesileyle Aydos'un güzelliklerini de doğaya zarar vermeden görmüş olacağız. Sağlıklı yaşamın ön koşullarından biri hayatımıza hareket katmaktır. Biz de bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor, ilçemizde çeşitli programlar düzenliyoruz. Söz konusu hafta kapsamında gerçekleştireceğimiz koşu, yürüyüş ve bisiklet yarışıyla, etkinliklere katılan ilçe sakinlerimiz hem keyifli hem de sağlıklı vakit geçirecek." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli, Bisiklet, Avrupa, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 12:06 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hareketlilik Haftası Aydos'ta kutlanacak - Son Dakika

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