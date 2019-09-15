Avrupa Hareketlilik Haftası Nevşehir'de kutlanacak

Dünyanın çeşitli ülkelerinde 16-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası, Nevşehir'de de kutlanacak. Hafta dolayısıyla Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan etkinlikler binlerce Nevşehirliyi bir araya getirecek.



Kentleri ve belediyeleri sürdürülebilir ulaşım tedbirleri almaya ve desteklemeye teşvik eden ve hafta süresince, belediyelerin ulaşım planlamasının ve toplu ulaşım sisteminin geliştirilmesi, bisiklet ve yaya yollarının artırılması, vatandaşlarına ise bireysel araçlar yerine alternatif ulaşım metotlarıyla seyahat etmesinin teşvik edilmesinin amaçlandığı Hareketlilik Haftası'nın dünyada kutlanacağı şehirlerden biri de bu yıl Nevşehir oldu.



Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi tarafından bir hafta sürecek ve Nevşehirlilerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği birçok etkinlik hazırlandı.



Hafta dolayısıyla ilk etkinlik 16 Eylül Pazartesi günü Mahalleler arası Genç Kızlar Basketbol ve Gençler Futbol Turnuvaları ile başlayacak. Damat İbrahim Paşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu ve Kapadokya Sentez Halı Sahada



gerçekleştirilecek olan turnuva ile birlikte yapılacak olan sosyal medya paylaşımları ve billboard ve afişlerle toplu taşımayı teşvik için farkındalık çalışması gerçekleştirilecek.



17 Eylül Salı günü ise, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve beraberindeki protokol üyeleri vatandaşlarla birlikte toplu taşıma araçlarını kullanacak. Aynı gün Mahalleler arası Genç Erkekler Basketbol ve masa tenisi turnuvaları da düzenlenecek.



Hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek olan Masa Tenisi Turnuvası ise; 18 Eylül 2019 Çarşamba günü Gülbahçe'de yapılacak. Aynı gün Belediye Başkanı Rasim Arı ve belediye personelleri işe geliş ve eve dönüşlerinde toplu taşımaya dikkat çekmek için ortak araç kullanımı gerçekleştirecek.



Belediye Başkanı Rasim Arı 19 Eylül 2019 Perşembe günü de Nevşehir Caddelerinde vatandaşlarla birlikte yürüyecek ve Özel İnsanlar ve Yaz Okulu öğrencileri ile düzenlenecek olan spor etkinliklerine katılacak.



Mahalleler arası basketbol ve futbol turnuvalarının hafta boyunca süreceği etkinlikler çerçevesinde 20 Eylül 2019 Cuma günü Başkan Arı ve protokol üyeleri gösteri maçı oynayacak. Kapadokya Sentez Halı Sahada oynanacak olan müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Aynı gün ayrıca Başkan Arı, gençler, kadınlar ve özel insanlar ile bisiklet turuna katılacak.



Etkinliklerin hafta sonu bölümünde ise; 21 Eylül Cumartesi günü Metin Şentürk ve İbo Can'ın yanı sıra sürpriz sanatçıların da katılacağı konserler gerçekleştirilecek.



Haftanın son günü olan 22 Eylül Pazar günü Başkan Arı, Avrupa Hareketlilik Haftası anısına çocuklarla Kahveci Dağı'na fidan dikecek. Kahveci Dağı'nda ayrıca bisiklet şenliği ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR