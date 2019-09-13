Son Dakika Haberleri: Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da kutlanacak
Son Dakika Spor Haber

Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da kutlanacak

1 saat önce

Toroslar Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na, düzenleyeceği birbirinden farklı etkinliklerle katılım sağlıyor.

Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da kutlanacak, System.String[]

Toroslar Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 'Avrupa Hareketlilik Haftası'na, düzenleyeceği birbirinden farklı etkinliklerle katılım sağlıyor.


Avrupa Birliği Delegasyonu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığıyla hareketlilik ve ulaşım alanında öncü bir kampanya olan Avrupa Hareketlilik Haftası'nın bu yılki teması, 'Güvenli yürüyüş ve bisiklet sürme', sloganı ise 'Birlikte yürüyelim' şeklinde belirlendi.


Türkiye genelinden 54 belediyenin katılım sağladığı ve Avrupa kentleri ile eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek kampanyada yer alan Toroslar Belediyesi de sağlıklı bir toplum ve hareketli bir gelecek için hazırladığı farkındalık etkinliklerinde, yeni bisiklet yolları ve okullara metal bisiklet park yeri gibi çalışmalarıyla kalıcı önlemlere de dikkat çekecek.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak sosyal sorumluluk projelerini desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırladıkları etkinliklerinin odak noktasının da sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu söyledi.


Kampanya kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya başvuruda bulunduklarını belirten Yılmaz, 16 Eylül Pazartesi günü başlayacak olan ve hafta boyunca, yürüyüş ve bisiklet kullanımı, okullarda bisiklet sürme eğitimleri, resim yarışmaları, Yumuktepe Höyüğü'nün temizliği, paneller, eski çocuk oyunları, zumba, bocce, voleybol, futbol turnuvaları ve kermes etkinlikleri ile devam edecek kutlamalara tüm Mersinlileri davet etti. - MERSİN

Toroslar, Avrupa, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 02:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eşlerine not bırakıp, PUBG oyununda tanıştıkları kişi ile kaçan kız kardeşler: Pişmanız, kandırıldık
Hdp önündeki eylemde 11'inci gün; aile sayısı 28 oldu Ünlü iş adamı ve şarkıcı Mr. Jade, köpek barınağına sahip çıktı Bu sene palamut az çıkınca fiyatı 7'ye katlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.9.2019 15:59:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Hareketlilik Haftası Toroslar'da kutlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]