Avrupa Hareketlilik Haftasında minik öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi - Son Dakika

Minik öğrencileri konuk eden Akhisar Belediyesi yetkilileri ilk olarak çocuklara ve velilerine trafik eğitimi verdi. Ardından yeleklerini ve kasklarını giyen öğrenciler diledikleri bisikletleri alarak oluşturulan bisiklet parkuru üzerinde güvenli sürüş eğitimi aldı.

Temiz çevre ve sağlıklı bir toplum için bisiklet kullanımının önemine değinen Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Hem sağlık, hem tasarruf, hem de çevreyi korumak anlamında gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bisiklet kullanımı çok önemli. Kişisel olarak ağaç dikmekle eşdeğer bir harekettir bisiklet kullanmak. Bu bağlamda 7'den 70'e tüm Akhisarlılara güvenli bisiklet sürüşü ve trafik eğitimi programları düzenliyoruz. Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla bugün minik öğrencilerimiz parkımızda hem eğitimlerini aldı hem de eğlendiler. Parkımız haftanın 6 günü vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyor. Bisikletli Şehir Akhisar hedefimize hep birlikte ulaşacağız " dedi.