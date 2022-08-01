İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika
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İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

01.08.2022 17:31
İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'nın (Eurocontrol) 25-31 Temmuz tarihli verilerine göre, İstanbul Havalimanı günlük bin 335 uçuş ile Avrupa havalimanları arasında birinci oldu.

Konuyla ilgili olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "25-31 Temmuz 2022 döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1335 uçuş ile 1. olmuştur. THY A.O. ise günlük ortalama 1512 uçuş ile en fazla uçuş düzenleyen havayolu şirketleri arasında 3. sırada yer almıştır" denildi.


YORUMLAR
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Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da Fredrik Midtsjö, Galatasaray için İstanbul'da İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok uçuş yapılan havalimanı oldu
Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa'nın zirvesinde - Son Dakika

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