İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu

27.09.2022 16:16
İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında eylül ayında birinciliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş raporuna göre, İstanbul Havalimanı Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında eylül ayında birinciliğini sürdürdü.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "19-26 Eylül 2022 döneminde, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1286 uçuş ile Avrupa'daki en yoğun havalimanı olmuştur. Türk Hava Yolları günlük ortalama 1376 uçuş ile en fazla uçuş gerçekleştiren hava yolu şirketleri arasında üçüncü olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

EUROCONTROL raporuna göre İstanbul Havalimanı'nın ardından günlük ortalama 1272 uçuşla Amsterdam Schiphol Havalimanı ikinci sırada yer alırken, Paris Charles de Gaulle Havalimanı ise 1236 uçuşla üçüncü oldu.

YORUMLAR
500
Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor Ekolojistler: Dünya Isındıkça Termitlerin Yaşadığı Bölgeler Genişliyor Dünya Turizm Günü'nde Mısır Piramitleri Ücretsiz Ziyarete Açıldı Dünya Turizm Günü'nde Mısır Piramitleri Ücretsiz Ziyarete Açıldı Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır Airshow China, Uzay İstasyonu Kombinasyonu Replikasını Sergilemeye Hazır
Kaynak: AA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:11 Suudi Arabistan kabinesi değişti! Prens Selman Başbakan oldu
21:33 Selahattin Demirtaş kendisine 'katil' diyen Bakan Süleyman Soylu'ya cevap verdi
21:08 Belçikalı voleybolcuların Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda yaptığı hata hakemi bile şaşırttı
20:55 İşte rahmetli iş adamı Sakıp Sabancı'nın 'yüreğimdeki ateş' dediği engelli oğlunun son hali...
20:46 Cesedi derin dondurucudan çıkmıştı! 3 yaşındaki Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı
20:40 Fenerbahçe'de ayrılık! Filip Novak yeni takımına imza atıyor
20:39 CHP'li Avcılar Belediye'sinde anlaşma sağlanamadı! İşçiler grev kararı aldı
20:36 İlana çıkarılan hurda aracın satış fiyatı görenleri şaşırttı
20:13 İYİ Partili Bilge Yılmaz'ın ifadeleri 6'lı masa ortağı DEVA Partisi'nin tepkisini çekti
20:05 71 yaşındaki karısını öldürmüştü! 81 yaşındaki zanlı beraatini talep etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 22:23:03. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul Havalimanı günlük 1286 uçuşla Avrupa'da birinciliğini korudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement