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Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay
16 dakika önce
EASA İran ve Irak hava sahasına koyulan geçici önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.
Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşünü onayladı.
EASA havacılık güvenliği risk grubu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bu ülkelerin hava sahasına karşı koyulan geçici önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Ajans aynı zamanda daha önceki uyarısını yineleyerek, 25 bin feet altında uçulmaması ve Irak üzerindeki iki hava koridoruna bağlı kalınması önerisinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:17
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