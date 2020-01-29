Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay - Son Dakika Dünya

Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay

16 dakika önce

EASA İran ve Irak hava sahasına koyulan geçici önlemlerin kaldırıldığını açıkladı.

Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay, System.String[]

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşünü onayladı.


EASA havacılık güvenliği risk grubu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bu ülkelerin hava sahasına karşı koyulan geçici önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Ajans aynı zamanda daha önceki uyarısını yineleyerek, 25 bin feet altında uçulmaması ve Irak üzerindeki iki hava koridoruna bağlı kalınması önerisinde bulundu.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa, İran, Irak, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 09:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Arnavutluk, Irak ve Küba'da peş peşe depremler!
Son dakika: Husiler, Suudi Arabistan'ın kritik noktalarını vurdu Miçotakis'i yanına alan Macron'dan Türkiye'ye ve Erdoğan'a küstah sözler Son dakika: Ölümcül koronavirüs ile ilgili "Hata yaptık" diyen DSÖ, acil toplanma kararı aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 21:34:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]