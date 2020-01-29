Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşüne onay

Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) Avrupa hava yollarının İran ve Irak hava sahasına kısmi dönüşünü onayladı.



EASA havacılık güvenliği risk grubu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bu ülkelerin hava sahasına karşı koyulan geçici önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Ajans aynı zamanda daha önceki uyarısını yineleyerek, 25 bin feet altında uçulmaması ve Irak üzerindeki iki hava koridoruna bağlı kalınması önerisinde bulundu.