Avrupa hayali darp ile son buldu - Son Dakika

Avrupa hayali darp ile son buldu

26.02.2021 09:32
Avrupa hayali darp ile son buldu, System.String[]

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 12 düzensiz göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etiller.

Kırklareli'nden Bulgaristan'a geçen 12 düzensiz göçmen, Bulgar polisi tarafından yakalanıp darp edildikten sonra geri Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etiller.

Kırklareli'nden Bulgaristan'a yasa dışı yollarla girdikten sonra geri gönderilen 12 kaçak göçmen jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye gönderildiklerini iddia etti.

Avrupa hayaliyle Kırklareli'nden Bulgaristan'a kaçan 12 Afganistan uyruklu kaçak göçmen, iddiaya göre Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları ve paraları alındıktan sonra darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildi. Jandarma ekipleri tarafından Kırklareli'nin Şükrüpaşa köyünde yakalanan 12 kaçak göçmen, idari yaptırım uygulanarak Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - KIRKLARELİ

Bulgaristan, Kırklareli, Türkiye, Bulgar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Avrupa hayali darp ile son buldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Samandıra'da tecrübeli isimler takım toplantısında konuştu: Bunu tek başına hoca yapamaz Bu görüntüler Bakan Koca'yı kızdıracak! AK Parti kongresinde düğün havasında eğlence Maltepe'de sokaklar çöp yığınına dönmüşken Beşiktaş Belediyesi de grev kararı aldı Oyuncu Esra Dermancıoğlu, Bir Zamanlar Çukurova dizisinden ayrıldı Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü el ele fotoğrafları ile kutladı: İyi ki doğdun Hafta sonu Avrupa'dan gelen çöl tozları virüsü havada tutacak Başkan Biden talimat verdi! ABD, Suriye'deki İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi
ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü ABD tahvil faizindeki yükselişle dolar ve euro son 1 ayın en yüksek seviyesini gördü         
10:15
Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım Aşka gelen Kenan Doğulu'dan eşi Beren Saat'in doğum günü için romantik paylaşım         
09:46
Onun ki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu Onun ki tam bir başarı hikayesi! Keçi çobanıyken azmedip inadı sayesinde iş adamı oldu         
09:32
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi Son Dakika: Akaryakıtta vergi kaçakçılarına dev operasyon! 1.2 milyar liralık satış verisini silen 157 istasyon tespit edildi         
09:07
Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı Bilim insanlarını şaşkına çeviren keşif: En son 1923'te görülen arı türü yeniden ortaya çıktı         
09:01
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu Iğdırlı girişimcilerin bulduğu 50 milyon tona yakın tuz rezervi keşfi, bölge halkını sevince boğdu         
08:28
Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar Teslim olan PKK'lı kadın teröristler yaşadıklarını aktardı: Tecavüz edip suda boğuyorlar         
08:06
Afet ve acil durumlarda vatandaşa erken uyarı mesajı gönderecek Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kuruluyor Afet ve acil durumlarda vatandaşa erken uyarı mesajı gönderecek Ulusal Mobil Uyarı Sistemi kuruluyor         
02:54
Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu Etrafı duvarlarla örülü boş arazide yarı çıplak bir erkeğin cansız bedeni bulundu         
00:58
Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi Bakan Fahrettin Koca'ya kalabalık parti kongreleri soruldu, bilindik uyarılarla yanıt verdi         
23:30
Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü Yeni imajıyla eleştiri yağmuruna tutulan İbrahim Tatlıses eski haline döndü         
23:07
Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim Semiha Peker'i katleden eski sevgiliden şoke eden sözler: Pişman değilim         
22:26
Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı Otomotiv devi Peugeot yeni logosunu tanıttı         
20:37
Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu Öz kızına kurşun yağdıran cani baba, kendini 'Akıl sağlığım yerinde değil' diyerek savundu         
18:16
Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi Acun Ilıcalı, Youtuber Reynmen'i tek kalemde sildi         
16:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 10:31:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa hayali darp ile son buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei