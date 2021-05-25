Avrupa hayâli kuran gençler, merak ettiği sorulara bu programda yanıt bulacak - Son Dakika

Etkinlikte, Sınırları Aşan Gençlik Derneği Yobba'nın Kurucusu Doğan Can Karabudak, Avrupa hayâli kuran gençlerin sorularını yanıtlayacak.

Esenyurt Belediyesi Eurodesk Temas Noktası, 24-30 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Avrupa Gençlik Haftası dolayısıyla gençlik katılımını teşvik etmek, yeni Erasmus+ ve Avrupa Dayanışma programını (ESC) tanıtmak amacıyla online etkinlik gerçekleştirecek. Etkinlikte, Sınırları Aşan Gençlik Derneği Yobba'nın Kurucusu Doğan Can Karabudak konuk olacak. Programda, Eurodesk Temas noktalarının işlevi, ESC hareketliliklerine katılım, pandeminin gençlerin hayatına olan etkisi ve iyileşme süreçlerinde Erasmus+ ve ESC'nin rolü konuşulacak. Gençlerin Avrupa hayâlleriyle ilgili sorularına yanıt bulacağı etkinlik, 26 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'de esenyurteurodesk Instagram hesabı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.