Avrupa hayali 'lastik botta' son buldu
1 saat önce
Edirne'nin Enez ilçesi Gülçavuş Köyü yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 9'u çocuk, 12'si kadın toplam 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde yakalandı.
Edirne
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:36 Kaynak: İHA
'nin Enez
ilçesi Gülçavuş Köyü yakınlarında, yasa dışı yollarla Yunanistan
'a geçmeye çalışan 9'u çocuk, 12'si kadın toplam 36 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince lastik bot içerisinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, 16 Haziran 2019 tarihinde saat 01.05'de, Edirne ili Enez ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulmuş ve içerisindeki Afganistan
uyruklu 36 düzensiz göçmen (15 erkek, 12 kadın, 9 çocuk) yakalandı. Göçmenlerin, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildiği bildirildi. - EDİRNE
Sultangazi Haseki Eğitim Araştırma Hastanesinin Çocuk Acil Bölümü karantinaya alındı
2 yaşındaki çocuk 3. kattan beton zemine çakıldı! O anlar kamerada
Sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldüren 2 çocuk annesi tahliye edildi
Ankara polisi 'avcıları' avladı