Son Dakika Haberleri: Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26
Son Dakika Spor Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26

6 saat önce

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti.

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası: Kastamonu Belediyespor: 33 - Vaci NKSE: 26, System.String[]

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 3. tur ilk maçında sahasında ağırladığı Macaristan temsilcisi Vaci NKSE'yi 33-26 mağlup etti. Kastamonu Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da Kastamonu Belediyespor, 16-11 önde kapadı.


İlk maçtan 7 sayı farkla galip ayrılarak avantaj elde eden Kastamonu Belediyespor, rövanş müsabakasını 16 Kasım Cumartesi günü deplasmanda oynayacak.


"Gruplara kalma yolunda büyük avantaj elde ettik"


Gruplara kalmak yönünde büyük avantaj elde ettiklerini söyleyen Kastamonu Belediyespor Antrenörü Hakan Günal, "Çift devriyeli bir maç yaptık. Karşılaşmanın ilk devriyesini 7 farkla önde bitirdik. Şimdi ikinci devriyesine hazırlanmak için önümüzde bir hafta var. Biz maçtan önce minimum 6 fark olmazı geriyor demiştik. Ama maç 7 farkla bitti, maçın gidişatına baktığımız zaman yaptığımız çok fazla hatalar var. Kaçırdığımız çok fazla pozisyon var. Bunları umut ediyorum ki Macaristan'da tekrarlamayacağız. Bu hatalarımız biraz daha aşağıda olacak. Turu geçen taraf biz olacağız. Bugün ki maç 10 farkla da bitebilirdi. Olmadı ama gruplar bize şu anda çok yakın. Ümit ediyorum ki gruplara bir kez daha kalan bir Kastamonu Belediyespor olacak" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu Belediyespor, Kastamonu, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:03 Kaynak: İHA
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