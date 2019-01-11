Avrupa Hiç Bu Kadar Tehlikede Olmamıştı
57 dakika önce
SPD lideri Andrea Nahles, aşırı sağ ve milliyetçiliğin gittikçe güçlendiği Avrupa'da yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemine dikkat çektiği konuşmada "Avrupa Birliği hiç bir zaman bugünki kadar büyük bir tehlikede olmadı.
SPD lideri Andrea Nahles, aşırı sağ ve milliyetçiliğin gittikçe güçlendiği Avrupa
'da yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimlerinin önemine dikkat çektiği konuşmada "Avrupa Birliği
hiç bir zaman bugünki kadar büyük bir tehlikede olmadı. Bizim Avrupa yanlılarının çoğunluğuna, çalışanların çıkarı için de sosyal demokratların çoğunluğuna ihtiyacımız var" dedi.
AVRUPA'NIN KADERİ BELİRLENECEK
SPD'nin Avrupa Parlamentosu baş adayı Adalet Bakanı Katarina Barley de Avrupa Parlamentosu seçimlerini Avrupa'nın kader seçimi olarak niteledi. İnsanların Avrupa'nın önemini kavraması gerektiğini söyleyen Barley daha fazla sosyal hakların olduğu bir AB
istedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 06:35
Fransız Bakan'ın Sarı Yelekliler Açıklaması Gündem Oldu: Arkalarında Dış Güçler Olabilir
Dev Hava Yolu Şirketi Air France, Türkiye'ye Geri Dönüyor
Türkiye All-Star 2019'da Kadrolar Belli Oldu
Avrupa'da Yılın En İyi 11'i Belli Oldu