Avrupa Hisse Piyasaları Brexit, Durgunluk Endişeleriyle Düştü
43 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları ABD'de görülmesi olası ekonomik durgunluk ve Brexit endişleri etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları ABD
'de görülmesi olası ekonomik durgunluk ve Brexit endişleri etkisiyle açılış öncesi işlemlerde düştü.
Basında yer alan haberlere göre, Birleşik Krallık
Başbakanı Theresa May
'in Brexit anlaşmasının kabul edilmesi durumunda istifa edeceği ve yeterli desteği bulamadığı takdirde anlaşmanın parlamentoda üçüncü kez oylanmasını talep etmeyeceğini açıkladı.
Yerel basına yansıyan haberlerde, May'in istifa konusunu, Brexit yanlısı milletvekillerinden, Boris Johnson
, Jacob Rees Mog, David Davis ve birkaç milletvekili ile daha görüştü ancak detay vermeği belirtildi.
Gelişmeler etkisiyle
FTSE yüzde 0.5,
DAX yüzde 0.28 ve
CAC yüzde 0.44 düştü.
Dolar, euro karşısında yüzde 0.15 ve sterlin karşısında yüzde 0.04 artarak, sırasıyla 1.3188 ve 1.1296 düzeyilerine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 12:27 Kaynak: DHA
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