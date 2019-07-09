Avrupa hisse senedi piyasaları ABD-Birleşik Krallık gerilimiyle düştü

– Avrupa
hisse senedi piyasaları, ABD ve Birleşik Krallık
arasındaki diplomatik karışıklıklar sebebiyle Salı gününe düşüşle başladı.
Birleşik Krallık ABD Büyükelçisi Kim Darroch'un, ABD Başkanı Donald Trump
'a "yetersiz" dediği e-maillerinin sızmasıyla Trump, resmi Twitter
hesabındna yaptığı paylaşımda Darroch'un kara listeye alındığını duyurdu.
Yatırımcılar ayrıca Deutsche Bank
'ın yeniden yapılandırma kararının etkilerini izlerken, ABD Merkez Başkanı Direktörü Jerome Powell'ın gün içinde yapacağı açıklamalar bekleniyor.
Erken işlemlerde;
DAX yüzde 0.78,
FTSE yüzde 0.08
CAC yüzde 0.22 düştü.
Euro, TSİ 10: 14'te dolar karşısında yüzde 0.6 düşüşle 1,12071 dolardan, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.23 düşüşle 1,24858 dolardan işlem gördü.
- İstanbul