Son Dakika Haberleri: Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Karışık

Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Karışık

36 dakika önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları Brexit endişlerinin devam etmesi etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık seyrediyor.

Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesi Karışık, System.String[]
– Avrupa hisse senedi piyasaları Brexit endişlerinin devam etmesi etkisiyle açılış öncesi işlemlerde karışık seyrediyor.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresay May'in anlaşmasız bir Brexit'i kabul etmemenin imkansız olduğunu söylerken, sözcüsünün Avrupa Birliği (AB) anlaşmasının 50. Madde'sine dayanarak süreci uzatmanın da bir seçenek olmadığını duyurması piyasalarda endişe uyandırdı.

May'in anlaşmasının parlamentoda reddedilmesi üzerine, May'in İrlanda sınır maddesini AB ile yeniden görüşerek, yenilenmiş bir Brexit anlaşmasını parlamentoya sunacağı haberleri basında yer bulmuştu.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasaları erken işlemlerde karışık seyrediyor.

CAC yüzde 0.27 düşerken,

FTSE yüzde 0.09 arttı

DAX bir değişim göstermedi.

Euro, dolar karşısında yüzde 0.13 değer kazanarak 1.13795 düzeyine, sterlin de yüzde 0.06 artışla 1.2872 düzeyine yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 11:03 Kaynak: DHA

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Avrupa, Ekonomi
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