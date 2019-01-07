Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
12 dakika önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin'in Kasım ayındaki G20 Zirvesi'nde ticaret gerginliklerinde ateşkes için anlaşmaları üzerine, Pekin'de ilk kez gerçekleştirecek olan resmi görüşme öncesinde yükseldi.
– Avrupa hisse senedi piyasaları, ABD ve Çin'in Kasım ayındaki G20 Zirvesi'nde ticaret gerginliklerinde ateşkes için anlaşmaları üzerine, Pekin'de ilk kez gerçekleştirecek olan resmi görüşme öncesinde yükseldi.
Avrupa hisse senedi piyasalarında açılış öncesi durum şöyle;
- FTSE yüzde 0.05,
- DAX yüzde 0.46,
- CAC yüzde 0.21 yükseldi.
Euro, dolar karşısında yüzde 0.13 değer kazanarak 1.1417 düzeyine yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:04 Kaynak: DHA
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