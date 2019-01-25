Son Dakika Haberleri: Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi

1 saat önce

– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.

Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi, System.String[]
Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:

FTSE yüzde 0.91,

DAX yüzde 0.11 ve

CAC yüzde 0.46 yükseldi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:59 Kaynak: DHA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünya Bu Lezzetin Peşinde! Afyon Lokumu 4 Kıtadan 50 Ülkeye İhraç Ediliyor Bor İhracatında Hedef 1 Milyar Doların Üzerine Çıkmak

Türkiye'ye Para Yağdı! Yabancı Yatırımcı, Yaklaşık 5 Yılın En Güçlü Alımını Yaptı İtalya, Almanya, Hollanda ve Rusya'nın Balığı Elazığ'dan
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 13:54:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]