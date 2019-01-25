Avrupa Hisse Senedi Piyasaları Açılış Öncesinde Yükseldi
1 saat önce
– Avrupa hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.
– Avrupa
hisse senedi piyasaları açılış öncesi işlemlerde, tazelenen ABD
ve Çin
arasındaki ticaret gerginlikleri endişelerine karşın yükseldi.
Gelişmeler etkisiyle Avrupa hisse senedi piyasalarında durum şöyle:
FTSE yüzde 0.91,
DAX yüzde 0.11 ve
CAC yüzde 0.46 yükseldi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:59 Kaynak: DHA
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