Üye Girişi
Avrupa Hokey Şampiyonası 3 - Son Dakika

Avrupa Hokey Şampiyonası 3

06.08.2021 21:17
Avrupa Hokey Şampiyonası 3, System.String[]

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Ukrayna'ya 3-1, Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 3-2 yenildi.

Avrupa Hokey Şampiyonası 3'te mücadele eden Kadın Milli Takımı Ukrayna'ya 3-1, Erkek Milli Takımı ise Çekya'ya 3-2 yenildi.

Türkiye'nin de mücadele ettiği şampiyona, erkeklerde Portekiz'in, kadınlarda ise Slovenya'nın ev sahipliğinde devam ediyor.

Kadın Milli Takımı, Lipovci kentinde oynadığı yarı final mücadelesinde Ukrayna'ya 3-1 mağlup oldu.

Milliler, üçüncülük maçında yarın TSİ 13.45'te Hırvatistan ile karşılaşacak.

Erkek Milli Takımı ise Portekiz'in Lousada kentindeki yarı final karşılaşmasında Çekya'ya 3-2 yenildi.

Ay-yıldızlılar, üçüncülük maçında yarın TSİ 14.45'te Portekiz ile karşı karşıya gelecek.

Portekiz, Ukrayna, Milli, Hokey, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa Hokey Şampiyonası 3 - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma mahkeme dur dedi 21:45 Türk Hava Kurumu'nun gayrimenkullerini satışa çıkaran kayyuma mahkeme dur dedi Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı 21:15 Son Dakika: Tehditler savuran Ümitcan Uygun'un ağabeyi Erol Uygun gözaltına alındı Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi 20:26 Afganistan'da Taliban ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi
İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı 19:32 İki gaspçı, kuyumcudan gerçek sandıkları 60 imitasyon bilezik çaldı Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı 18:02 Sosyal medyadan polisleri tehdit eden şahıs tutuklandı Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş 17:21 Ümitcan Uygun'la ölü bulunan Esra'nın son konuşmaları ortaya çıktı: Bir daha içmeyeceğim ne lanet şeymiş
Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu 16:56 Dinlenmek için bagaja giren şoför, muavin tarafından ölü bulundu Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti 16:49 Kilyos'taki ünlü plajda ''tesettür'' tartışması! İşletme sahibi salgını bahane etti

Son Dakika Haberleri
17:53 Yunanistan üzerinden gelen kül bulutu 4 ilimizi kapladı! Solunum hastalığı olanlar dışarı çıkmamalı
17:51 Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı
17:50 Son Dakika: Merih Demiral, Atalanta'da! Kulüp, "Hoş Geldin" mesajı paylaştı
17:35 MasterChef yarışmacısı Fikret Tuğ: Fatih Terim'i örnek alıyorum, şampiyonluktan başka ihtimal yok
17:32 Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakacağını düşünüyor
17:23 Altının kilogramı 496 bin liraya düştü
16:49 Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı
16:47 Fenerbahçe'den yeni atak! Vize almak için İstanbul'a gelen Burak Kapacak'ı, Bordeaux'un elinden kaptı
16:42 İstanbullular dikkat! Meteoroloji ve Valilik yarın için sel ve dolu uyarısı yaptı
16:39 Erdoğan'ın "En ciddi sıkıntımız" dediği sorunu teslim ettiği Ziya Selçuk 3 yılda pes etti
PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar PSG ile anlaşma aşamasında olan Messi'ye, Katar'dan astronomik teklif! 1 milyar euro ödemeye hazırlar         
22:05
Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi Vitor Pereira kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! 4 futbolcunun daha kadro dışı kalması an meselesi         
21:24
Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek Galatasaray'da Falcao, Inter Miami'nin teklifini kabul etti! Ayrılık kısa süre içerisinde gerçekleşecek         
20:40
Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı Bolu'da yabancılara 10 kat su zammı oylanamadı         
20:26
Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var Meteoroloji'den altı bölge için sağanak uyarısı! İçlerinde yangın bölgeleri de var         
19:31
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, teslim töreninde Ziya Selçuk'un konuşmasına gönderme yaptı         
17:52
Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş Tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in ölüm raporunda çarpıcı detay! Köpek korkusu ölüm getirmiş         
17:19
Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde Milyonlarca çalışan bu kararı bekliyor! Yargıtay'dan yıllık izinde "cumartesi" kararı çıktı         
16:50
Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize Vatandaşla tartışan Akşener küplere bindi: Hakkımı helal etmiyorum, haram olsun hepinize         
16:46
O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu O meşhur kaslar erimiş! Burak Özçivit'in göbekli hali görenleri şaşkına soktu         
16:17
Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi Olay gecesi evde bulunan arkadaşlarından Ümitcan Uygun'u köşeye sıkıştıracak sözler: Esra'yı odaya götürürken baygın değildi         
16:12
Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar Milli Eğitim Bakanlığı'na atanan Özer'in köyünde büyük gurur! Cami hoparlöründen anonsla açıkladılar         
14:23
Akşener'den Akşener'den "Yangın devam ederken neden buradasınız?" sorusuna cevap: Türkiye'nin diğer yerlerinde de esnaf yanıyor         
14:20
Metroya maskesiz binip Metroya maskesiz binip "Özel harekatçıyım" diyen şahıs vagondan zorla indirildi         
13:47
Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı Dünya bu kadını konuşuyor! Son hızla giden aracın içinden kalaşnikofla böyle sarktı         
13:33
Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı Kötü şaka Fenerbahçe kariyerini bitirdi! Caner Erkin'in ayrılışının detayları ortaya çıktı         
09:24
MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı MasterChef jürisi Somer Sivrioğlu, uğruna evliliğinden olduğu kız arkadaşı ile kameralara yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2021 22:10:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avrupa Hokey Şampiyonası 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement