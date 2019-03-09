Avrupa Hospital Adana'da "Kadınlar Günü"

Avrupa Hospital Adana, "Dünya Kadınlar Günü"nde, kadınları bilinçlendirmeye yönelik eğitim etkinliği gerçekleştirdi."Kadın Ruh Sağlığı" ile genç ve bakımlı kalmanın ipuçlarının verildiği"Kozmetik işlemler"konulu konferanslara kadınların yanı sıra erkekler de katılım sağladı.

Hastanenin ikinci katında gerçekleştirilen etkinlikte, Psikiyatrist ve Psikoterapist Uzm. Dr. Cem Özdağ, " Kadın ve Ruh Sağlığı" konusuna değindi.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Ülkemizde yapılan ulusal çapta araştırmalarda aile içi fiziksel şiddet yaygınlığının%30-40 arasında değiştiğinin tespit edildiğini vurgulayan Psikiyatrist & Psikoterapist Uzman Dr. Cem Özdağ,"Aynı araştırmada, aile içi şiddet yaşayan kadınlarda şiddet yaşamayanlara göre depresyonun 4-5 kat daha yaygın, intihar ve depresyonun kronikleşme riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir" dedi.

KADININ RUH SAĞLIĞINI NELER ETİKLİYOR?

Kadın ruh sağlığını etkileyen faktörlere dikkati çeken Özdağ, bunları "Psikososyal Faktörler", "Sosyoekonomik Durum", "Toplumsal Cinsiyet", "Şiddet", "Biyolojik Faktörler"ve"Sosyoekonomik Durum" başlıkları altında değerlendirdi.

YOKSULLARIN YÜZDE 70'İ KADIN

Dünyada yoksulluk içinde yaşayan insanların %70'ini kadınların oluşturduğunu ifade eden Özdağ, " Yoksulluk, tek başına bir stres kaynağı olmakla beraber, kadınların tedaviye ulaşmalarında engel oluşturmakta, hastalıkların gidişatını olumsuz etkilemektedir. Türkiye'de yoksulların çoğunluğunu kadınlar, en çok da dul, boşanmış, tek ebeveyn olarak çocuklarıyla yaşayan kadınlar oluşturmaktadır" dedi.

GENÇ KALMANIN SIRLARI

Özel Avrupa Hospital Adana Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Güler ise genç ve bakımlı kalmanın ipuçlarının verdiği "Kozmetik işlemleri" anlattı. Dr. Güler, Botoks, Dolgu, PRP, Dermapen, Mezoterapive Kimyasal peeling, İp (örümcek ağı) uygulamalarının nasıl yapıldığını, içeriğinde nelerin olduğunu ve kişide ne gibi değişimler yaşattığına değindi.

BOTOKS YILAN ZEHİRİ DEĞİL

Bu uygulamalarla ilgili halk arasında doğru bilinen yanlışlara da dikkati çeken Uzm. Dr. Bilge Güler, "En fazla konuşulan yanlış bilgi botoksun yılan zehiri olduğu yönündedir. Oysa, cilt kırışmaları, aşırı terleme, migren gibi birçok alanda kullanılan botoks; Clostridium botilinumadlı bakteriden elde edilen bir toksindir" dedi.