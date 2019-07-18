Son Dakika Haberleri: Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu
Son Dakika Dünya Haber

Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu

3 saat önce

Yüzlerce avukatı temsil eden İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (The Law Society) Avrupa'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren birçok hukuk bürosu adına Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Türkiye ile ilgili rapor sundu.

Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu, System.String[]
İngiltere'de yüzlerce avukatı temsil eden İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (The Law Society) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Türkiye ile ilgili bir rapor sundu. Avrupa'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren birçok hukuk bürosunu temsil eden cemiyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesi ile binlerce dosyayı Türkiye'ye geri göndermesini eleştirdi.

Raporda ayrıca müvekkillerini savunmaya çalışan avukatların toplu duruşmalarda cezalandırıldığı, diğer avukatların ise büyük baskı altında görevlerini yapmaya çalıştığı ifade ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden önce yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çekiliyor. Raporda cinayete kurban giden Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi ve Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı'nın da isimleri yer alıyor.
Euronews.com'da Görüntüle
Türkiye, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:52 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Trump'tan kritik Türkiye açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 21:59:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]