Avrupa hukuk örgütlerinden Birleşmiş Milletlere Türkiye raporu
3 saat önce
Yüzlerce avukatı temsil eden İngiltere ve Galler Hukuk Cemiyeti (The Law Society) Avrupa'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren birçok hukuk bürosu adına Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne Türkiye ile ilgili rapor sundu.
İngiltere
'de yüzlerce avukatı temsil eden İngiltere ve Galler
Hukuk Cemiyeti (The Law Society) Birleşmiş Milletler
İnsan Hakları Konseyi'ne Türkiye
ile ilgili bir rapor sundu. Avrupa
'nın dört bir tarafında faaliyet gösteren birçok hukuk bürosunu temsil eden cemiyet, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin iç hukuk yollarının tükenmediği gerekçesi ile binlerce dosyayı Türkiye'ye geri göndermesini eleştirdi.
Raporda ayrıca müvekkillerini savunmaya çalışan avukatların toplu duruşmalarda cezalandırıldığı, diğer avukatların ise büyük baskı altında görevlerini yapmaya çalıştığı ifade ediliyor. 15 Temmuz darbe girişiminden önce yaşanan insan hakları ihlallerine de dikkat çekiliyor. Raporda cinayete kurban giden Diyarbakır
Baro Başkanı Tahir Elçi
ve Çağdaş Hukukçular Derneği
(ÇHD) Genel Başkanı Selçuk
Kozağaçlı'nın da isimleri yer alıyor.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:52
Emirates Havayolu 15 bin lira maaşla Türkiye'de kabin memurları arıyor Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Trump'tan kritik Türkiye açıklaması Trump'ın Türkiye mesajı sonrası Dolar'da son durum