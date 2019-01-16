Son Dakika Haberleri: Avrupa İçin Acı Bir Gün"

Avrupa İçin Acı Bir Gün"

14 dakika önce

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosu tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Buna iyi hazırlıklıyız ancak sert bir Brexit, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere için en az cazip seçim olacak.

Avrupa İçin Acı Bir Gün
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosu tarafından reddedilmesiyle ilgili, "Buna iyi hazırlıklıyız ancak sert bir Brexit, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere için en az cazip seçim olacak." ifadesini kullandı.

Scholz, İngiltere Başbakanı Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosu tarafından 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmesinden sonra sosyal medya hesabından Almanca ve İngilizce paylaşımda bulundu.

"Bu Avrupa için acı bir gün." değerlendirmesi yapan Scholz, "Buna iyi hazırlıklıyız ancak sert bir Brexit AB ve İngiltere için en az cazip seçim olacak." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:02 Kaynak: AA

Avrupa, İngiltere, Avrupa Birliği, Güncel
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