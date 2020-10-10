Avrupa ikincisi 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü - Son Dakika

Avrupa ikincisi 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü

10.10.2020 16:49
Avrupa ikincisi 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü, System.String[]

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Karadağ'ın ev sahipliğinde düzenlenen 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Rusya'ya 3-1 yenilerek ikinci olan Türk Milli Takımı, yurda döndü.

Tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaşan ay-yıldızlı kafile, pasaport işlemlerinin ardından terminalde bagajlarını teslim aldı.

17 Yaş Altı Kız Milli Takımı Antrenörü Berk İnanç, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonadan gümüş madalya ile dönmenin gurur verici olduğunu söyledi.

İnanç, daha önce de bu jenerasyondan 16 yaş altı takımın Avrupa Şampiyonu olduğunu anımsatarak, "İki sene üst üste ilk üçün içinde olmak bizim için önemli. Maçtan önce Sayın Cumhurbaşkanımız görüntülü olarak bize bağlandılar ve desteklerini de ilettiler. Kendilerine takımım adına çok teşekkür ediyoruz. Ülkemizde maçların canlı yayınlanması hem voleybol hem de Türk sporu için mükemmel bir şey. Gerçekten de tüm Türkiye'nin desteğini arkanızda hissediyorsunuz." diye konuştu.

Milli voleybolcu Ege Melisa Bükmen ise şampiyonanın seneye oynanacak Dünya Şampiyonası için iyi bir hazırlık olduğunu belirtti. Bükmen, arkalarında kendilerini destekleyen milyonlarca insanın olmasının çok güzel olduğunu kaydederek, "Bu sene maalesef çok taraftar desteği hissedilemedi ama uzaktan da olsa desteklerini çok güzel hissettirdiler. Bize güven ve umut verdiler." ifadelerini kullandı.

Özlem Şahin de ikincilik kazanan arkadaşlarıyla ayrı ayrı gurur duyduğunu, onlara gelecek turnuvalar için güven duyduğunu kaydetti.

Özlem, bütün Türkiye'nin desteklerini hissettiklerini ifade ederek, "Ayrıca Cumhurbaşkanımıza da bize verdiği destek için çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Avrupa ikincisi 17 Yaş Altı Kız Milli Voleybol Takımı, Türkiye'ye döndü - Son Dakika Spor

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