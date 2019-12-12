Avrupa ikincisi Ayetullah Aslanhan'a memleketinde çiçeklerle karşılama - Son Dakika

Portekiz'de 47 ülkeden 102 sporcunun katılımıyla düzenlenen Avrupa Kros Şampiyonası'nda gümüş madalya alarak Avrupa 2'ncisi olan atlet Ayetullah Aslanhan, memleketi Bitlis'te çiçeklerle karşılandı.

Portekiz'de geçen hafta 47 ülkeden 102 sporcunun katılımıyla Avrupa Kros Şampiyonası düzenlendi. Şampiyonada Bitlisli atlet Ayetullah Aslanhan, ferdi olarak katıldığı yarışmalarda Avrupa ikincisi oldu. Şampiyona sonrası Bitlis'e dönen Aslanhan, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Atletizm İl Temsilcisi ve Milli Takım Antrenörü Fadıl Kara, Şube Müdürleri ve yakınları tarafından çiçeklerle karşılandı. Aslanhan, Avrupa ikincisi olduğu için çok mutlu olduğunu belirterek, Yarışmada elimden geleni yaparak Avrupa 2'incisi olup, gümüş madalya kazandım. Ülkeme ve ilime yaraşır bir biçimde mücadele ettim. Bana desteğini esirgemeyen başta federasyonumuza, Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı'na, Bitlis'te beni destekleyen İl Müdürüne, Atletizm İl Temsilcisi Fadıl Kara'ya ve antrenörüm Fahri Tunçtan'a çok teşekkür ediyorum dedi.

'BUNDAN SONRAKİ HEDEFİMİZ, BİRİNCİLİK'

Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Savaş Bulan, Aslanhan'la gurur duyduklarını ifade ederek, Kardeşimiz, Avrupa Kros Şampiyonası'nda ikinci olmuştur. Bizler birincilik bekliyorduk. Bizim için bir sürpriz değildi. Ancak az bir farkla ikinciliği elde etti. Kendisini tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz birincilik. Tarih birincileri yazıyor. Onun için tarihin yıllarca hem kardeşimizi, hem ilimiz ve hem de ülkemizi yazması için mücadele edeceğiz. Burada hocası Fahri Tunçtan'a ve Atletizm İl temsilcimize çok teşekkür ediyoruz. Burada Valiliğimizin, Atletim Federasyonu'nun ve atletizme gönül verenlerin büyük emekleri var. Hepsine tek tek teşekkür ediyoruz diye konuştu. Ayetullah Aslanhan'ı yarışmalara hazırlayan antrenör Fahri Tunçtan da, 47 ülkeden 102 sporcunun katıldığı şampiyonada rakiplerini geçerek ikincilik kürsüsüne çıkan Ayetullah Aslanhan'ı tebrik ederek, başarısını birincilikle taçlandırmak için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini söyledi.

Avrupa ikincisi Aslanhan'ın, antrenörü Fahri Tunçtan ve beraberindeki heyetle yarın Ankara'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu ziyaret edecekleri belirtildi..