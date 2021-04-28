Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı - Son Dakika

Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı

28.04.2021 17:12
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı, System.String[]

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele ederek Avrupa 2'ncisi olan Sakaryalı sporcu Yunus Emre Başar, Büyükşehir Belediyesinde Başkan Ekrem Yüce tarafından altın ve çiçeklerle karşılandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele ederek Avrupa 2'ncisi olan Sakaryalı sporcu Yunus Emre Başar, Büyükşehir Belediyesinde Başkan Ekrem Yüce tarafından altın ve çiçeklerle karşılandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 77 kiloda mücadele eden milli sporcu Yunus Emre Başar, Avrupa Şampiyonası büyükler kategorisinde gümüş madalya kazandı. Kazandığı gümüş madalya ile Avrupa 2'nciliği ile ülkeye dönen Sakaryalı sporcu Başar'ı, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce makamında ağırladı. Beraberindeki heyet ile Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Başar, burada Başkan Yüce tarafından altın ve çiçeklerle karşılandı.

"Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız"

Gerçekleştirilen ziyarette konuşan Başkan Yüce, "Polonya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, 77 kiloda Avrupa 2'ncisi olan sporcumuz Yunus Emre Başar'ı tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz. Gurur kaynağı olan Sakaryalı sporcumuzun sonuna kadar yanındayız, hedefimiz dünya şampiyonluğu olmalı. Başarılı sporcularımızı Sakarya'da ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Sakarya Büyükşehir olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz. Güreş ile ilgili Türkiye'de 1 numara olacağız inşallah, bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız" dedi.

"Gurur verici, çok mutluyuz"

Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği de yapan Avrupa 2'ncisi Başar ise, kendisinin misafir edilmesinden dolayı yaşadığı mutluluğu ifade ederek, "Polonya'nın Varşova kentinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda 77 kilogramda ülkeme 2'ncilik madalyası kazandırdım. Bunların daha önce U23 yaş altında Bulgaristan'da Avrupa şampiyonu, Yıldızlar Kategorisinde de daha önce Avrupa Şampiyonu olmuştum. Büyükler kategorisinde ilk madalyamı da İspanya'da düzenlenen Akdeniz Oyunlarında 77 kiloda, Akdeniz Oyunları Şampiyonu olarak almıştım. İlk olarak havalimanında ailem karşıladı, bu madalya ile dönmek gurur verici. Gönül isterdi ki şampiyon olayım ama ikincilik madalyası ile geldim, inşallah dünya ve olimpiyat arenalarında şampiyonluk madalyasını ülkeme ve Sakarya'ma armağan edeceğim. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'nin bizi ağırlaması gurur verici ve çok mutluyuz. Çalışmaları gerçekleştirirken hep bunların hayalini kurardık; şampiyonadan madalya ile döndükten sonra büyüklerimiz, başkanlarımız tarafından karşılanmanın hayalini kurardık. Çok mutluyum, gurur verici benim için" diye konuştu. - SAKARYA

Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı
Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı

Ekrem Yüce, Polonya, Sakarya, Güreş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Avrupa ikincisi Başar, Sakarya'da altın ve çiçeklerle karşılandı - Son Dakika Spor


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