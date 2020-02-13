Avrupa ikincisi milli güreşçi Kerem Kamal İzmir'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa ikincisi milli güreşçi Kerem Kamal İzmir'de coşkuyla karşılandı - Son Dakika Spor

Avrupa ikincisi milli güreşçi Kerem Kamal İzmir'de coşkuyla karşılandı

6 saat önce

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda ikincilik elde eden milli güreşçi Kerem Kamal, İzmir'de coşkuyla karşılandı.

Avrupa ikincisi milli güreşçi Kerem Kamal İzmir'de coşkuyla karşılandı, System.String[]

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 60 kiloda ikincilik elde eden milli güreşçi Kerem Kamal, İzmir'de coşkuyla karşılandı.


İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya alan Kerem Kamal, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.

Milli güreşçi Kamal, babası Kazım Kamal, Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Şube Müdür Vekili Ufuk Özlem, antrenör Süleyman Güngör ve Manisa Güreş Eğitim Merkezi sporcuları tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Kamal'ı tebrik eden Özlem, sporcularının başarılarıyla gurur duyduklarını belirtti.

Antrenör Güngör ise bundan sonra hedeflerinin olimpiyatlardan birincilikle dönmek olduğunu söyledi.

Milli güreşçinin, yaşadığı Manisa'ya kara yoluyla gideceği öğrenildi.

Avrupa, İzmir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 09:34 Kaynak: AA
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