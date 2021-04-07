Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de - Son Dakika

Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de

07.04.2021 16:42
Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de, System.String[]

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Büyükler Avrupa ikincisi olan Kayserili milli sporcu Muammer Şahin ve antrenörü Gökhan Taşcı'yı belediyede ağırladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Avrupa Halter Şampiyonası'nda Büyükler Avrupa ikincisi olan Kayserili milli sporcu Muammer Şahin ve antrenörü Gökhan Taşcı'yı belediyede ağırladı. Başkan Palancıoğlu Melikgazi Belediyesi olarak her türlü desteği halter sporuna vereceklerini söyledi.

Türk milletinin gücünü tüm dünyaya bir kez daha göstererek Türk milletine yaşattıkları büyük gurur için sporcuya teşekkür eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Bugün güzel bir gün. Milli haltercimiz Kayserili hemşehrimiz Muhammed Şahin'i ve Gökhan Taşcı Bey'i belediyemizde misafir ettik. Ben önce Gökhan Hocamı tebrik ediyor kendisine teşekkür ediyorum. Yıllardır halter sporuna destek veriyor. 3 Türk sporcumuz Moskova'daki şampiyonada derece aldı. Muammer, Avrupa ikincisi oldu, bayanlardan Melisa Güneş ise Avrupa ikincisi, 55 kiloda Muhammed Akkaya ise Avrupa 8. oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah bileklerini ve kollarını güçlü eylesin. İnşallah her zaman Naim Süleymanoğlu gibi, Halil Mutlu ve başarılı diğer haltercilerimiz gibi Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın her yerinde Türk bayrağımızı dalgalandırsınlar. Ben bu vesileyle hem Gençlik, Spor İl Müdürlüğümüze, Halter Federasyonu'na ve Türk milli takımına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Melikgazi Belediyesi olarak da her türlü desteği halter sporumuza vereceğiz. Zaten farklı spor dallarımıza destek veriyorduk. Şimdi halter sporuna da inşallah destek vereceğiz" dedi.

Milli sporcu Muammer Şahin ise, "Ay yıldızlı bayrağın dalgalandığı her yerde biz varız dedik ve bu yola çıktık. 2021 Avrupa Şampiyonası için Moskova'dan döndüm. Allah'a şükür ülkemize 1 gümüş madalya kazandırarak Avrupa ikincisi oldum. Rakiplerin Bulgar ve Moldovyalı halterciler 1 ve 3. oldular ben ise ikinci sırada yer aldım. Vatanımıza, milletimize değerli devlet büyüklerimize ve antrenörüme çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha nice başarılara hep beraber imza atarız" diye konuştu. - KAYSERİ

Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de
Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de
Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de
Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de

Mustafa Palancıoğlu, Halter, Milli, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa ikincisi milli halterci Melikgazi'de - Son Dakika


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