Avrupa ikincisi milli tekvandocuya memleketinde coşkulu karşılama

İsveç'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Avrupa ikincisi olan ve Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli sporcu Fatma Keleş, memleketi Konya'nın Beyşehir ilçe merkezinde büyük bir coşkuyla karşılandı.



Başarılı milli tekvandocu için terminal önünde davullu zurnalı karşılama programı düzenlendi. Aracı, kent merkezine giriş yapan Fatma Keleş'i burada Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz ve antrenörü Nafiz Çakır çiçeklerle karşıladı ve başarısından ötürü tebrik etti. Başarılı sporcuyu alkışlar arasında karşılayanlar arasında ailesi, aynı salonda birlikte çalıştıkları tekvandocu arkadaşları ve vatandaşlar da yer aldı. Avrupa ikincisi milli sporcu Fatma Keleş karşılama sonrasında oluşturulan araç konvoylarıyla düzenlenen şehir turuna katıldı. Konvoyda yer alan bir iş makinesi de kepçesinde taşıdığı Türk Bayrağıyla ilgi çekti ve renkli görüntüler oluşturdu. Konvoy, milli sporcunun yetiştiği Beyşehir Belediyesi Tekvando Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulu önünde son buldu.



20 yaşındaki başarılı milli tekvandocu Fatma Keleş, burada yaptığı açıklamada, küçük yaşlarda başladığı tekvando sporunda iyi noktalara gelebilmek için çok emek verdiğini, kendisini yetiştirerek bugünlere getiren antrenörünün katkı ve desteklerinin çok büyük olduğunu söyledi. Fatma Keleş, "Bu dereceyi yapabilmeyi çok istiyordum. Sağ olsun hocam bu konuda bana çok yardım etti. Aslında bunu ben değil hocam başardı" dedi.



İsveç'teki şampiyonada 46 kiloda mücadele ettiğini ve 5 müsabaka yaptığını aktaran Milli sporcu, "Belaruslu, Yunan ve 3 Rus rakibimi yendim. Final maçında biraz halsiz kaldım, yenildim. Avrupa ikincisi oldum ama inşallah ileride daha iyileri olur. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup bu kez bayrağımızı göndere çektirmek istiyorum. Çok mutluyum, hepinize bana böylesine güzel bir karşılama yaptığınız için çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Beyşehir Belediyespor Kulübü tekvando antrenörü Nafiz Çakır ise, öğrencisi Fatma Keleş'in Avrupa şampiyonasındaki başarısıyla tüm camia ve ilçe olarak büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi. - KONYA