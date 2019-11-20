Son Dakika Haberleri: Avrupa ikincisi oldu
Son Dakika Spor Avrupa ikincisi oldu - Son Dakika Spor

Avrupa ikincisi oldu

6 saat önce

11-12 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli olan Osman Geçit +80 kilogramda Avrupa ikincisi oldu.

Avrupa ikincisi oldu, System.String[]

11-12 Kasım tarihleri arasında Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonasında Malatya'yı temsil eden aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeli olan Osman Geçit +80 kilogramda Avrupa ikincisi oldu. Geçit takım halindeki müsabakalarda ise üçüncü oldu.


Osman Geçit, babası ve kardeşi ile almış olduğu başarıdan dolayı Gençlik Spor İl Müdürü Ebubekir Kayhan'ı ziyaret etti. İl Müdürü Ebubekir Kayhan, Osman Geçit ve ailesini makamında ağırladı. Ziyarete Spor Şube Müdürü Ömer Dağdelen de katıldı. Ziyaret sırasında bir açıklama yapan Kayhan "İl Müdürlüğümüz personeli ve aynı zamanda İlimiz sporcusu olan Osman Geçit'in Antalya'da yapılan İşitme Engelliler Avrupa Tekvando Şampiyonasında +80 Kilogramda Avrupa ikincisi takım halinde üçüncü olması bizleri oldukça mutlu etti. Osman Geçit'i, ailesini ve kendisine emek veren antrenörlerini, tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum. Osman'dan daha büyük başarılar bekliyoruz İl Müdürlüğü olarak her türlü desteği vereceğiz'dedi. - MALATYA

Malatya, Antalya, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
İlk kez işiten bebeklerden biri güldü, diğeri ağladı Şişli Belediyesi'nin transları anma paylaşımı sosyal medyada olay oldu Ayşenur'un intiharına neden olmakla suçlanan kuzeninin ilk sözleri: Esas cinayet şüphelisini araştırın

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:04:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa ikincisi oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]