Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika
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Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

31.03.2022 13:15

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Avrupa ikincisi olan Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü.

İstanbul Havalimanına gelen ay-yıldızlı ekipteki sporcuların çoğunluğu, buradan uçakla Ankara'ya gitti.

Erkekler serbest stil 92 kiloda altın madalya kazanan Feyzullah Aktürk, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlk defa A Takım kadrosunda bulundum ve ilk girdiğim kadroda şampiyonluk nasip oldu. Öyle bir şampiyonluktu ki ülkemizin 100. Avrupa şampiyonluğu bana nasip oldu. Bunun için ayrıca gururluyum. Bundan 2 hafta önce Bulgaristan'da 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası vardı, orada şampiyona oldum. Burada da çok şükür şampiyon oldum. Arada iki haftaki boşluğu ter antrenmanı ve dinlenmeyle geçirdim. Çok şükür burada da formumu yakaladım ve şampiyonluk nasip oldu. İstiklal Marşımızı okutup, bayrağımızı göndere çektirdiğim için ayrıca gururluyum." ifadelerini kullandı.

Feyzullah, takım olarak Avrupa ikincisi olunması hakkında ise, " Taha Akgül, Süleyman Atlı, Münir Recep Aktaş, Osman Göçen, madalya alan ağabeylerim var. Onlar şu an burada değil Ankara'ya geçtiler. Onları temsilen buradayım. Taha Ağabey ve ben şampiyon oldum, Süleyman Atlı ikinci oldu. Gururluyuz, yorgunum, kelimeleri bile toparlamıyorum. Uçaktan yeni indik, sabaha kadar uyumadım. Kusura bakmayın." şeklinde konuştu.

Milli sporcu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerini tebrik ettiğinin hatırlatılması üzerine ise şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız tweet atmış, Şeref Başkanımızla görüşmüş, ben görüşemedim. Maçtan sonra doping kontrolü olmuştu. Sağ olsun sosyal medyadan kutladı başarımızı. Allah razı olsun. Yine AK Parti Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan her zaman destekçimiz. Lapseki Belediye Başkanımız Eyüp Yılmaz. Onlar bizim görünmeyen kahramanlarımız, onların destekleriyle buralardayız, onların destekleri olmasa buralarda olmak çok zor olur."

Serbest Güreş Milli Takımı şampiyonada 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla Avrupa ikinciliğini elde etmişti.

Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü
Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü

YORUMLAR
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Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa ikincisi Serbest Güreş Milli Takımı yurda döndü - Son Dakika


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