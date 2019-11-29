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Avrupa İkincisi Taekwondocudan Eskici'ye Ziyaret
6 saat önce
Antalya'da yapılan Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi olan Taekwondo Sporcumuz Türkan Teke Antrenörleri Arzu Sayan ve Yavuz Sayan ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:51 Kaynak: İHA
Antalya'da yapılan Taekwondo İşitme Engelliler Deaf Olimpik Avrupa Şampiyonasında büyük bir başarıya imza atarak Avrupa ikincisi olan Taekwondo Sporcumuz Türkan Teke Antrenörleri Arzu Sayan ve Yavuz Sayan ile birlikte İl Müdürü Murat Eskici'yi ziyaret etti.
Şampiyona dönüşü İl Müdürü Murat Eskici'yi makamında ziyaret eden sporcu ve antrenörleri sevinçlerini Eskici ile paylaştı.
Avrupa ikincisi sporcuyu makamında ağırlayan İl Müdürü Murat Eskici ise; sporcumuzun başarılarından dolayı gurur duyduğunu belirterek sporcuyu çeşitli hediyeler ile ödüllendirdi. - KAYSERİ
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