Avrupa ikincisi tekvandocu memleketi Beyşehir'e döndü

İsveç'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 46 kiloda Avrupa ikincisi olan milli tekvandocu Fatma Keleş, memleketi Beyşehir'de davul, zurnayla karşılandı.

Sporcuyu karşılamaya ailesi ve yakınlarının yanı sıra sporcu arkadaşları geldi.

Milli sporcu daha sonra düzenlenen konvoyla ilçede dolaşarak yetiştiği spor salonunun önüne geldi.

Fatma Keleş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu dereceyi yapabilmeyi çok istiyordum. Sağolsun hocam bu konuda bana çok yardım etti. Aslında bunu ben değil hocam başardı." dedi.

İsveç'teki şampiyonada 46 kiloda mücadele ettiğini ve 5 müsabakaya çıktığını ifade eden Keleş, "Belaruslu, Yunan ve 3 Rus rakibimi yendim. Final maçında biraz halsiz kaldım. Yenildim, Avrupa ikincisi oldum ama inşallah daha iyileri olur. Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup bu kez bayrağımızı göndere çekmek istiyorum. Çok mutluyum, hepinize böylesine güzel bir karşılama yaptığınız için, gelen herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

Beyşehir Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Nafiz Çakır da, öğrencisi Fatma Keleş'in Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısıyla büyük bir gurur yaşadıklarını dile getirdi.