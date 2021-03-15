Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla - Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla

15.03.2021 22:25
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla, System.String[]

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan Kovid-19 aşısı AstraZeneca'nın, faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi olan Avrupa İlaç Ajansı (EMA), kanda pıhtılaşmaya neden olduğu gerekçesiyle kullanımı bazı Avrupa ülkelerinde durdurulan Kovid-19 aşısı AstraZeneca'nın, faydalarının risklerinden fazla olduğunu bildirdi.

AstraZeneca tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısının bazı ülkelerde kullanımının durdurulmasının ardından görüş belirlemek üzere toplanan EMA, konuya ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, kanda pıhtılaşma ve ölümlere neden olabileceği gerekçesiyle Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda gibi bazı Avrupa ülkelerinde, kullanımı tedbir amaçlı askıya alınan AstraZeneca aşısının incelemesine devam edildiği bildirildi.

Pıhtılaşma vakalarının çok küçük sayılarla ifade edildiği belirtilerek, "Aşılanan kişilerdeki pıhtılaşma sonucu damar tıkanması vakalarının sayısı, genel nüfusta rastlananlardan fazla görünmüyor." ifadesi yer aldı.

Söz konusu vakalardaki sorunlara aşının neden olup olmadığına yönelik incelemelerin devam edeceği belirtilen açıklamada, elde edilen bilgiler ışığında perşembe günü bir sonuca varılacağı kaydedildi.

Açıklamada, "İnceleme devam ederken EMA, AstraZeneca aşısının hastaneye yatışlar ve ölümlerle bağlantılı olarak Kovid-19'u önlemedeki faydasının, yan etki risklerine göre ağır bastığı görüşünü korumaktadır." ifadesine yer verildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanları da "Şu ana kadar dünya genelinde 300 milyondan fazla doz farklı aşı uygulandıktan sonra Kovid-19 aşılarıyla bağlantılı belgelenmiş ölüm bulunmuyor." açıklamasını yapmış ve AstraZeneca ile diğer aşıları kullanan kişilere "paniğe kapılmama" çağrısında bulunmuştu.

Avrupa ülkelerinde 9 Mart itibarıyla AstraZeneca aşısı olan 3 milyon kişinin, 22'sinde pıhtılaşma vakasına rastlanmıştı.

Avrupa Birliği, Almanya, Fransa, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının faydaları risklerinden fazla - Son Dakika


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