Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok' - Son Dakika
BBC

Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'

11.03.2021 22:07
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok', System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı (EMU), Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair hiçbir veri bulunmadığını açıkladı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMU), Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair hiçbir bulgu olmadığını açıkladı.

EMU, aşılanan kişilerde kan pıhtısı oluşması durumunun, genel nüfusta rastlandığından daha yüksek olmadığını vurguladı.

EMU'nun açıklaması, Danimarka, Norveç ve İzlanda'nın AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almalarının ardından yapıldı.

Az sayıdaki bazı kişilerde aşı olduktan sonra pıhtı oluştuğuna dair haberler üzerine bazı ülkeler AstraZeneca aşısını tedbir olarak durdurduklarını açıklamıştı.

İtalya'da da 50 yaşındaki bir erkeğin aşı olduktan sonra kanda pıhtı oluşması nedeniyle öldüğü bildirilmişti.

EMA'dan yapılan açıklamada, "Bu sorunlara aşının yol açtığına dair hiçbir bulgu yok; bunlar aşının yan etkileri listesinde yer almıyor" denildi.

Avrupa'da AstraZeneca aşısını olan beş milyon kişi arasında "pıhtılaşma kaynaklı damar tıkanması" vakası sayısının 30 olduğu belirtilerek, "Aşının yararları, risklerinden ağır basıyor ve bu vakalar incelenirken aşılama süreci devam edebilir" ifadesi kullanıldı.

Aşılama neden askıya alındı?

Danimarka'da Covid-19'a karşı uygulanan Oxford-AstraZeneca aşısının ardından bazı kişilerin kanında pıhtı oluştuğu, bir kişinin de öldüğüne dair haberlerin ardından Danimarka, Norveç ve İzlanda bu aşının kullanımını tedbiren ve geçici olarak durdurdu.

Bu hafta içinde bir kadının aşı olduktan 10 gün sonra "aşırı kan pıhtılaşması sorunları" nedeniyle ölmesi üzerine Avusturya da aşılamayı askıya almıştı.

Danimarka sağlık yetkilileri, 60 yaşındaki bir kadına Avusturya'daki ile aynı aşı teslimatından yapılan aşı sonrasında 60 yaşındaki bir kadının kan pıhtısı oluşması sonucu ölümü üzerine aşılamayı iki hafta süreyle askıya aldıklarını kaydetti.

Yetkililer, kan pıhtısı ile aşı arasında bir bağlantı kurulmadığını, ancak tedbir olarak AstraZeneca aşsının kullanımının geçici olarak durdurulması talimatı verildiğini belirtti.

AstraZeneca, aşının klinik denemeleri aşamasında güvenliğine dair incelemelerin geniş kapsamlı olarak yapıldığını belirterek "Hasta güvenliği en büyük önceliğimizdir" dedi.

İngiltere'de ilaç ve sağlık ürünlerini düzenleme kurumu MHRA, Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının sorunlara neden olduğuna dair hiçbir veri bulunmadığını belirterek, aşı vakti gelenlerin aşı yaptırmalarını istedi.

MHRA'dan Phil Bryan, "Kanda pıhtı doğal yollardan oluşabilir, bu olağan dışı bir durum değil. İngiltere'de 11 milyon dozu aşkın AstraZeneca aşısı yapıldı" dedi.

Fransa Sağlık Bakanı ise aşılamayı askıya alma ihtiyacı duymadıklarını açıkladı.





Bir milyon dozu içeren aynı aşı kümesinden teslimat alan Estonya, Letonya, Litvanya ve Lüksemburg da bu kümedeki aşı kullanımını durdurdu.

Avrupa İlaç Ajansı, Avusturya'daki vakanın incelendiğini, ancak "aşının bu duruma yol açtığına dair herhangi bir bulgu olmadığını, bu sorunların aşının yan etkileri listesinde yer almadığını" açıkladı.

Danimarka ve Norveç sağlık yetkilileri, AstraZeneca aşısının geçici olarak durdurulmasının tamamen tedbir amaçlı olduğunu belirtti.

İtalyan yetkililer de belirtilen vakalarla aşı arasında bağlantı kurulmadığını, belirli bir aşı grubundaki aşıların yapılmasına ara verme kararının "tedbir" amaçlı olduğunu kaydetti.

İtalya'da iki kişinin aşı olduktan sonra öldüğüne dair haberler basında yer almıştı.

Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'
Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok'

Koronavirüs, Danimarka, Norveç, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Avrupa İlaç Ajansı: AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşma riskini artırdığına dair 'bulgu yok' - Son Dakika

BBC

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