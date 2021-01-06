Avrupa ilaç ajansı Moderna aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti - Son Dakika

Avrupa ilaç ajansı Moderna aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti

06.01.2021 16:17
Avrupa ilaç ajansı Moderna aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti, System.String[]

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li Moderna şirketinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), ABD'li Moderna şirketinin yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı geliştirdiği aşının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Dünya genelinde birçok ülkede korona virüse karşı aşı çalışmaları sürüyor. Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından yapılan açıklamada, ABD merkezli ilaç şirketi Moderna'nın korona virüse karşı geliştirdiği aşıya koşullu pazarlama izni verilmesi yönünde tavsiye kararı alındığını duyuruldu. EMA İcra Direktörü Emer Cooke, "Bu aşı bize mevcut acil durumun üstesinden gelmek için başka bir araç sağlıyor. Tüm ilaçlarda olduğu gibi, AB halkının sürekli olarak korunmasını sağlamak için aşının güvenliği ve etkinliği hakkındaki verileri yakından izleyeceğiz. Çalışmalarımıza her zaman bilimsel kanıtlar ve AB vatandaşlarının sağlığını koruma taahhüdümüz rehberlik edecek" ifadelerini kullandı.

AŞININ 18 YAŞINDAN BÜYÜKLERE UYGULANACAĞI VE YÜZDE 94.1 ORANINDA ETKİLİ OLDUĞU BELİRTİLDİ.

AB Komisyonunun EMA'nın verdiği tavsiye kararını tasdik etmesi beklenirken, Moderna'nın aşısı ABD'li Pfizer ve Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının ardından AB'de onay verilen ikinci aşı olacak.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada EMA'nın kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Şimdi bunu onaylamak ve AB'de kullanılabilir hale getirmek için tüm hızımızla çalışıyoruz" dedi.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği, Koronavirüs, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Avrupa ilaç ajansı Moderna aşısının kullanımına onay verilmesini tavsiye etti - Son Dakika


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