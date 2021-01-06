Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı. - Son Dakika

Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.
06.01.2021 15:23
Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.
Avrupa İlaç Ajansı, Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.
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